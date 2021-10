Roma: Trancassini (Fdi), ‘un altro rave, dopo flop Lamorgese a Valentano ormai dilagano’

3 Ottobre 2021 16:23

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Centinaia di giovani si sono accampati a Roma sud nella zona di Spinaceto per un rave abusivo. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine sta limitando i danni. Ma è chiaro che dopo il recente flop della Ministra Lamorgese a Valentano – dove lo Stato ha rinunciato al controllo del territorio – ormai gli eventi clandestini dilagano in spregio a qualsiasi regola, nella certezza dell’assoluta impunità. Il fatto che si riesca ad organizzare un grande raduno non autorizzato nel giorno delle elezioni nella Capitale dimostra che il Paese sul piano della sicurezza è davvero allo sbando”. Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.