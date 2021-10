Roma: Nobili, ‘grazie a Calenda, è solo l’inizio’

4 Ottobre 2021 19:09

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Grazie a Carlo Calenda per una campagna elettorale di cui andare orgogliosi: cuore e cervello, passione e competenza. E per un risultato straordinario, superiore alle più ottimistiche aspettative. Dimostra che lo spazio per i riformisti c’è ed è grande. Ce n’est qu’un début”. Così Luciano Nobili di Iv su twitter.