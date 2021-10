Roma: nasce il “Pub della Legalità”, si possono ordinare i piatti che portano il nome dei caduti. Il Capitano Ultimo: “non dimentichiamo chi ha lottato per le nostre vite”

12 Ottobre 2021 17:35

L’annuncio del capitano Ultimo: “sta nascendo il Pub della Legalità dove poter ordinare i piatti che portano il nome dei caduti. Forze dell’Ordine, magistrati, giudici, uomini comuni, in ricordo delle vittime, perché noi non dimentichiamo chi ha lottato per le nostre vite ed è caduto in battaglia”

“Sta nascendo il ‘Pub della Legalità’, un luogo di incontro, di scambio culturale, dove poter ordinare i piatti che portano il nome dei caduti. Forze dell’Ordine, magistrati, giudici, uomini comuni, in ricordo delle vittime, perché noi non dimentichiamo chi ha lottato per le nostre vite ed è caduto in battaglia”. Così Sergio De Caprio, Capitano Ultimo racconta del nuovo progetto che prenderà vita prossimamente presso l’Associazione Volontari Capitano Ultimo, in Via Tenuta della Mistica 55 a Roma “Questa iniziativa è solo una delle tante che stiamo mettendo in campo insieme ad Ambrogio Crespi, con cui faremo anche Ultimo Tv, una televisione in streaming dedicata ai temi della legalità e dei diritti civili – prosegue De Caprio – daremo spazio agli ultimi, a chi voce non ne ha, per far si che l’uguaglianza e i diritti siano di tutti, nessuno escluso. Vogliamo traferire un messaggio forte e chiaro verso le nuove generazioni”, conclude Capitano Ultimo.