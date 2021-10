Roma: Gualtieri, ‘può tornare a svolgere ruolo di punta in Europa ed essere guida paese’

4 Ottobre 2021 20:16

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Roma può rinascere, può essere governata in modo efficiente, può non solo può avere una buona amministrazione ma tornare a svolgere un ruolo di punta tra e grandi capitali europeee ed essere alla guida stagione di rilancio del Paese, della creazione della crescita, della buona occupazione, della inclusione della riduzione delle distanze, della realizzazione di una nuova idea di città dei 15 minuti com maggiore impegno e determinazione”. Lo dice il candidato sindaco Roberto Gualtieri dal Comitato elettorale a Roma.