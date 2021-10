Roma: Fedeli (Pd), ‘Tg2 e Tg1 parziali, oscurano manifestazione Gualtieri’

15 Ottobre 2021 21:54

Roma, 15 ott (Adnkronos) – “L’informazione politica in occasione delle campagne elettorali deve essere molto attenta. A maggior ragione il servizio pubblico della Rai. Questa sera, purtroppo, non è stato così”. Lo dice Valeria Fedeli, del Pd.

“Quando si da conto di manifestazioni elettorali bisognerebbe essere equilibrati e darne conto in modo equo. Credo che mostrare immagini delle piazze dei candidati della destra e non darle di quelle dei candidati del centrosinistra non sia fare corretta informazione -spiega la senatrice del Pd-. Purtroppo è quello che hanno fatto questa sera Tg2 e Tg1 oscurando la manifestazione di Piazza del Popolo e dando conto, secondo me in maniera parziale, delle manifestazioni dei candidati di Roma Enrico Michetti e Roberto Gualtieri”.