Roma, che batosta! In Conference League il Bodo / Glimt trionfa 6-1

21 Ottobre 2021 21:28

Netta debacle della Roma in Conference League: i giallorossi perdono 6-1 contro il piccolo Bodo / Glimt

Clamorosa debacle europea per la Roma di José Mourinho. I giallorossi sono usciti sconfitti per 6-1 contro il Bodo / Glimt e fanno ritorno dalla terra norvegese con un risultato che non rispecchia assolutamente il valore delle due squadre. L’ampio turnover operato dal tecnico portoghese non ha sortito gli effetti sperati, l’avversario è stato sottovalutato e il risultato è di quelli destinati a restare nella storia della competizione. Il risultato non complica il cammino nella competizione, però permette agli scandinavi di operare il sorpasso in classifica.

Non è la prima volta che la squadra capitolina esce con una pesante sconfitta dai campi europei: citare il 7-1 di Manchester del 2007, l’1-7 del 2014 contro il Bayern Monaco, il 6-1 in casa del Barcellona del 2015 o ancora il 6-2 dello scorso aprile sempre con i Red Devils all’Old Trafford. Insomma, episodi non nuovi per la Roma, che potrà anche far bene a concentrarsi sul campionato, ma dovrà riflettere su questo tipo di prestazioni.

CONFERENCE LEAGUE: LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

Bodo / Glimt 7

Roma 6

Cska Sofia 1*

Zorya 0*