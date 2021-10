“Carabinieri, c’è Brad Pitt nudo in Tangenziale!”: notte di paura e incidenti a Roma, a causarla un giovane pallanuotista

26 Ottobre 2021 12:55

Si è scoperto che il protagonista della follia notturna è Sven Augusti, promessa della Lazio pallanuoto. Il 22enne, croato dal fisico statuario, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha reagito e ha aggredito le forze dell’ordine

“Pronto, Carabinieri. C’è un ragazzo che somiglia molto a Brad Pitt sulla Tangenziale altezza Corso Francia. Cammina completamente nudo in mezzo alla carreggiata andando incontro alle auto di passaggio”. E’ stata questa la chiamata ricevuta dai militari ed effettuata da due ragazzi di Roma a bordo di una Smart, intenti a segnalare un giovane che camminava senza vestiti puntando le macchine che transitavano sulla corsia della Tangenziale. Per loro, però, è finita malissimo: nel tentativo di schivarlo, la loro auto ha colpito un’altra Smart e si è ribaltata; i due passeggeri di 22 e 23 anni sono finiti in ospedale. Il più giovane è stato portato in codice verde a Villa San Pietro mentre l’amico è finito in codice rosso al Gemelli.

“Ha causato anche un incidente. Chi è nei paraggi a Roma faccia attenzione. Ma soprattutto: salvate quel pazzo che è bello come il sole!”, hanno scritto subito sui social. Si è poi scoperto che il protagonista della follia notturna è Sven Augusti, promessa della Lazio pallanuoto. Il 22enne, croato dal fisico statuario, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha reagito e ha aggredito le forze dell’ordine, ferendo un Carabiniere. Lo sportivo, portato anche lui in ospedale all’Umberto I e messo in osservazione, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.