Roberto Occhiuto torna alla Camera: applausi per il neo presidente della Regione Calabria [VIDEO]

6 Ottobre 2021 19:41

Roberto Occhiuto torna in Aula a Montecitorio a due giorni dal trionfo alle regionali, il neo presidente della Regione Calabria viene accolto da un lungo applauso

Dopo il trionfo alle elezioni regionali in Calabria, Roberto Occhiuto torna alla Camera dei Deputati da dove, da qui a poco, si dimetterà sia da capogruppo di Forza Italia e sia da deputato della Repubblica. Il neo presidente della Regione Calabria è stato accolto da fragorosi applausi e dagli auguri della presidenza: “desidero ringraziare tutti i parlamentari non solo per l’affetto che mi stanno dimostrando in queste ore -sottolinea Occhiuto – ma per il lavoro che assieme abbiamo realizzato in questi anni. Da adesso in poi avrò ancor più bisogno del sostegno di tutti per cambiare la Calabria e realizzare i tanti progetti che ho a mente”. In basso il VIDEO completo.