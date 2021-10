Calabria, Occhiuto proclamato Presidente 25 giorni dopo il voto. “Farò la migliore Giunta possibile”

29 Ottobre 2021 12:47

Proclamato oggi dopo 25 giorni Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria

Roberto Occhiuto è stato proclamato oggi presidente della Regione Calabria dopo 25 giorni dal voto del 3 e 4 ottobre scorsi. La proclamazione è avvenuta nella Corte d’appello di Catanzaro. “Finalmente ci siamo – ha detto Occhiuto – c’è tanto da lavorare e da oggi sdiamo pronti per dare risposte alla Calabria. La Giunta? Sarà la migliore possibile”. Stamani, insieme a Occhiuto, è stata proclamata eletta come consigliere regionale anche Amalia Bruni, del centrosinistra, come migliore candidata presidente perdente.