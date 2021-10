27 Ottobre 2021 19:11

Ritorna “Giallo al Castello” a Reggio Calabria, la rassegna letteraria organizzata da Franco Cogliandro, titolare della storica edicola/libreria di Piazza Castello, con la collaborazione della giornalista Cristina Marra. Venerdì 29 ottobre sarà la presentazione di “Milano sotto Milano – Viaggio nell’economia sommersa di una metropoli” di Antonio Talia edito da Minimum Fax ad aprire la nuova stagione di incontri con scrittori che fanno dell’indagine e del mistero i tratti caratteristici dei loro libri. L’incontro con Talia presentato da Cristina Marra si svolgerà al teatro dell’istituto San Vincenzo De’ Paoli (Via Girolamo Arcovito,1) a partire dalle ore 17,00 e nel rispetto delle norme anti-Covid 19.

Il libro

Negli anni Dieci del nuovo millennio, in controtendenza con il resto d’Italia, Milano ha sprigionato al massimo la sua vocazione mercantile vecchia di secoli: nel quinquennio 2014-2019 il Pil milanese è cresciuto del 9,7%, rispetto al 4,6% nazionale, e la città rientrava sistematicamente nelle classifiche sulle global cities stilate dai quotidiani finanziari internazionali, attirando più di un terzo di tutti gli investimenti diretti dall’estero verso l’Italia. Ma Milano non è solo la città più ricca d’Italia: è anche la città dove il denaro circola più velocemente, come una corrente sotterranea della quale spesso sembra impossibile rintracciare l’origine. È una città di fiumi interrati e pozzi neri, corsi d’acqua sepolti sotto strade e palazzi, e adesso che il Coronavirus si è abbattuto su Milano come l’anomalia definitiva, i flussi di denaro sepolti rischiano di esondare, rivelando collegamenti inediti, affiliazioni sospette e, spesso se non sempre, una contiguità preoccupante tra economia e crimine. Prendendo le mosse da un delitto rimasto insoluto per un paradossale eccesso di possibili piste, affidandosi all’istinto e al rigore del grande cronista, Antonio Talia percorre in lungo e in largo la città e il suo hinterland, raccogliendo una prodigiosa quantità di fatti e fattacci, storie e personaggi. E ci racconta una Milano inedita nella quale convergono e agiscono vecchie bande locali e ’ndrine, artisti del riciclaggio e immobiliaristi senza scrupoli, piccoli trafficanti e sopravvissuti di Tangentopoli. Tutti accomunati da un unico Dio: il denaro, e il riconoscimento sociale che porta con sé.

L’autore

Antonio Talia è nato a Reggio Calabria. Ex corrispondente da Pechino, si è occupato di riciclaggio di denaro sporco tra Italia e Cina, gang di strada in Svezia, jihadismo in Indonesia e operazioni finanziarie illecite a Hong Kong. È coautore di Io sono il cattivo e Nessun luogo è lontano, trasmissioni di affari esteri in onda su Radio24.