La Juventus vede le streghe e non è ancora Halloween! Il Verona passa 2-1: lo scudetto è già un fantasma? [CLASSIFICA]

30 Ottobre 2021 20:17

La Juventus viene sconfitta 2-1 dal Verona: è il 4° stop in 11 gare, il secondo consecutivo contro squadre di media classifica. Lo scudetto rischia di essere definitivamente svanito già a ottobre

Brividi, tensione e paura. Un’atmosfera da Halloween, con un giorno d’anticipo. La Juventus vede le streghe, si trova davanti un Simeone formato “Frankenstein” e cade per la 4ª volta in campionato, la seconda consecutiva. Dopo il Sassuolo tocca al Verona, due squadre di media classifica strappano i 3 punti ai bianconeri entrambe con un meritato 2-1. E se contro i neroverdi il ko era arrivato praticamente a tempo scaduto, nel pomeriggio odierno i ragazzi di Allegri sperano che il recupero possa essere utile per agguantare un disperato 2-2 che però non si concretizza. La rete di McKennie, in risposta alla doppietta di un Simeone in stato di grazia (6 gol nelle ultime 2 gare), serve solo a rendere amara la sconfitta. La Juventus si ritrova al 9° posto in classifica con 15 punti, gli stessi del Verona che la precede. Sono 15 anche i gol fatti e quelli subiti, numeri imbarazzanti se confrontati con quelli delle squadre di testa (11 i gol in più segnati dall’Inter, 12 quelli in meno subiti dal Napoli, ndr). A un terzo di campionato quasi raggiunto, i calcoli servono a poco, ma in caso di vittoria della Roma la zona Champions disterebbe 7 punti, in caso di vittoria di Milan e/o Napoli lo scudetto sarebbe giù un fantasma lontano 16 punti.

Classifica Serie A

Napoli 28 Milan 28 Inter 21 Roma 19 Atalanta 19 Lazio 18 Fiorentina 15 Verona 15 Juventus 15 Sassuolo 14 Empoli 12 Bologna 12 Torino 11 Udinese 11 Sampdoria 9 Venezia 8 Spezia 8 Genoa 7 Salernitana 7 Cagliari 6

