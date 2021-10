Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Pallacanestro Viola LIVE 2° Q: neroarancio sempre al comando

24 Ottobre 2021 18:24

La quarta giornata del campionato di Serie B vede la Pallacanestro Viola impegnata nella delicata trasferta pugliese di Ruvo

Due sconfitte e una vittoria, saldo negativo per la Pallacanestro Viola nelle prime tre uscite stagionali nel campionato di Serie B. I ragazzi di coach Bolignano sono reduci da una scottante sconfitta casalinga contro Pozzuoli, arrivata di misura fra le mura amiche del PalaCalafiore, al termine di una gara che ha messo in mostra qualità e punti deboli del roster reggino. Quest’oggi i neroarancio ripartono con la voglia di cancellare il ko casalingo e allo stesso tempo tornare al successo in trasferta dopo oltre un anno di digiuno. La gara non è delle più abbordabili: Fall e compagni sono ospiti della Tecnoswitch Ruvo di Puglia, una delle migliori squadre della passata stagione e che attualmente vanta 2 vittorie e una sconfitta arrivata nel secondo turno proprio contro Pozzuoli. StrettoWeb seguirà LIVE la gara raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Pallacanestro Viola LIVE

2° Q – Fall ripulisce un rimbalzo e ne mette due, risponde Cassar. 19-19

2° Q – Cassar va in lunetta: 2/2. 17-17

Fine 1° Q! – Si chiudono i primi 10, intensi, minuti di gara. La Pallacanestro Viola arriva sul +11 di vantaggio, poi qualche cambio di troppo di coach Bolignano permette a Ruvo di rimontare con un super Markovic (8 punti). I neroarancio chiudono comunque i primi 10 minuti avanti di due.

1° Q – Due liberi per Yande Fall, doppio canestro. 15-17

1° Q – Rimonta completata per Ruvo: Markovic ne mette altri 2. 15-15

1° Q – Ciribeni da dentro l’area, Ruvo morde i neroarancio. 13-15

1° Q – Entra in partita Markovic, due bombe clamorose che riportano Ruvo in partita! 11-15

1° Q – Due per Klacar. 5-15

1° Q – Fallo su Ciribeni che va in lunetta: 1/2. 5-13

1° Q – Torna a segnare Ruvo, Hidalgo ne mette 2. 4-13

1° Q – Yande Fall, 4 punti consecutivi! 2-13

1° Q – Due anche Balic, buon break per la Viola. 2-9

1° Q – Arresto e tiro di Duranti, ancora a segno. 2-7

1° Q – Bomba di Ingrosso, dentro! 2-5

1° Q – Subito Hidalgo, risponde Duranti. 2-2

18:00 – Palla a 2, si comincia!

17:45 – Tutto pronto per l’inizio di Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Pallacanestro Viola, sfida valida per la 4ª giornata del campionato di Serie B. I neroarancio chiamati ad una trasferta ostica sul campo di una delle migliori squadre della passata stagione. I ragazzi di coach Bolignano vogliono cancellare la sconfitta di misura contro Pozzuoli e strappare l’etichetta di unica squadra sempre perdente fuoricasa dalla passata stagione.