La Francia vince la Nations League! Benzema e Mbappè matano la Spagna in un secondo tempo stellare

10 Ottobre 2021 22:44

La Francia vince la Nations League: i transalpini si impongono 1-2 sulla Spagna grazie alle reti di Benzema e Mbappè che rispondo all’iniziale vantaggio di Oyarzabal

Il calcio europeo mette l’abito da sera. Non sono nè Europei nè Mondiali, ma la giovane Nations League che cerca blasone e autorevolezza e con partite del genere non può non meritarne. Una final four che regala diversi scontri spettacolari fra 4 delle migliori squadre del vecchio continente in un climax che tocca la vetta più alta nella finale di San Siro tra Spagna e Francia. Un ultimo atto dai due volti. Lo spettacolo è stato di buon livello per tutti i 90′ minuti, ma nel primo tempo i portieri sono rimasti praticamente inoperosi. La Spagna tesse le sue solite trame, la Francia prova a ripartire con il talento dei suoni fenomeni: tanta qualità, ma nessuna reale occasione concretizzata.

Serve un episodio per ‘stappare’ la partita. Nella ripresa è la Francia a farsi pericolosa con un’incursione di Theo Hernandez che stampa una conclusione ravvicinata sulla traversa. Praticamente sul ribaltamento di fronte Oyarzabal sfrutta un errore della difesa francese e trafigge Lloris con un preciso diagonale. La gara si sblocca, fioccano occasioni da ambo le parti. Benzema decide di lasciare ancora il suo marchio sulla competizione: destro a giro da posizione defilata, palla che pizzica il guanto di Unai Simon e muore sotto l’incrocio. Un gol pazzesco che vale la parità. La Francia prende coraggio e alza il ritmo, si sveglia anche il grande assente. Dopo una partita anonima, Mbappè piazza la zampata decisiva: scatto sul filo del fuorigioco (posizione convalidata dal Var) e batte Unai Simon per la rete che vale la vittoria, blindata poi da due grandi parate di Lloris a tempo quasi scaduto.