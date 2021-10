Cormar Polistena, tonfo tremendo a Pescara: i reggini sconfitti 8-1 dalla ex Acqua e Sapone

30 Ottobre 2021 16:38

Il Polistena sconfitto nettamente in trasferta a Pescara: i reggini si arrendono 8-1 alla squadra abruzzese nata dalle ceneri dell’Acqua e Sapone

Torna in campo la Serie A di Futsal con la 6ª Giornata del massimo campionato italiano che vede impegnata la Cormar Futsal Polistena in trasferta al PalaRigopiano, casa del Pescara nata dalle ceneri dell’Acqua e Sapone. I calabresi sono reduci dalla doppia sconfitta patita in trasferta sul campo della L84 e in casa al PalaBotteghelle contro l’Olimpus Roma nell’ultimo turno. Calabresi (6 punti) alla ricerca di un successo per distanziare le sabbie mobili della zona retrocessione, abruzzesi (a +1 con 7 punti complessivi) che invece vogliono restare attaccati al treno di testa.

La formazione di casa parte bene e mantiene il pallino del gioco, ma non riesce a trovare la via del gol. Il Polistena si chiude e fatica a ripartire, ma appena mette il naso avanti trova un palo con Arcidiacone che poco dopo si vede deviare in angolo una conclusione a botta sicura da dentro l’area. La gara si sblocca a 8’15” dal termine della prima frazione con “Il Toro” Guilhermo Gaio Gui che sorprende Parisi con un preciso diagonale. Il portiere reggino viene impegnato ancora poco dopo e risponde presente, ma viene anche graziato da una rasoiata di Andrè Ferreira. Nel finale il Polistena prova ad alzare il ritmo ma prima Eric e poi Vinicius non sfruttano due ghiotte occasioni mancando la deviazione sottomisura.

Nel secondo tempo il Polistena si fa subito pericoloso con una conclusione di Vinicius che finisce larga. La reazione del Pescara è affidata a Gui la cui girata viene deviata in angolo, sugli sviluppi colpisce al volo ancora Gui che viene respinto da Parisi. Il forcing degli abruzzesi viene premiato: leggerezza di Minnella, ne approfitta Ferraioli che batte Parisi per il 2-0. Polistena frastornato, neanche il tempo di riorganizzarsi che arriva il 3-0: numero di Misael che salta secco Arcidiacone e poi supera Parisi in uscita. I calabresi provano a rientrare in partita: bomba di Ique parata da Mammarella, sulla respinta arriva una clamorosa traversa da pochi passi, ma Minnella riesce a ribadire in rete per il 3-1. La gioia del gol dura davvero poco, il Polistena si scopre e prende l’imbarcata: prima Misel chiude una splendida azione da sinistra a destra per il 4-1; poi Gui ruba palla a Vinicius, con Arcidiacone portiere di movimento, e deposita a porta vuota il 5-1; il 6-1 porta invece la firma di Andrè Ferreira che chiude ogni speranza di recupero dei reggini. Il Polistena prova a riorganizzarsi, ma subisce anche la 7ª rete con una conclusione di Gui deviata da Misael. “Il Toro” Gui non si perde d’animo e a 6′ dalla fine segna la rete dell’8-1 che chiude definitivamente la gara.