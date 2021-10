Milan poco brillante ma efficace, Torino sconfitto 1-0 a San Siro: rossoneri a +3 sul Napoli [CLASSIFICA]

26 Ottobre 2021 22:53

Il Milan supera 1-0 il Torino e si prende la vetta solitaria della Serie A: grazie al gol di Giroud i rossoneri vanno a +3 sul Napoli impegnato nel posticipo di giovedì contro il Bologna

Neanche il tempo di ridisegnare la classifica dopo le gare del weekend che la Serie A torna in campo con la 10ª giornata che si apre, in via eccezionale, di martedì. Turno infrasettimanale insidioso, in particolare per le squadre di alta classifica che fra campionato e coppe si troveranno ad affrontare un vero e proprio tour de force con gare ravvicinate nello spazio di 3-4 giorni. Il Milan è la prima big chiamata in causa e i rossoneri rispondono presente, pur senza brillare. Qualche rotazione in meno, alcuni big non al massimo della forma e le partite a stretto giro di posta fiaccano la brillantezza dei rossoneri che hanno il merito di sbloccare subito la gara con Giroud, un fattore rispetto alla passata stagione giocata senza ‘vice-Ibra’, e poi resistere agli attacchi granata. Nel primo tempo il Milan soffre poco e mantiene il pallino del gioco tanto dal punto di vista qualitativo che da quello fisico. Nella ripresa il Torino si fa più pericoloso, chiama in causa Tatarusanu con una ghiotta occasione sui piedi di Breckalo e scheggia la traversa con Praet. Nell’ultima azione disponibile Sanabria si ritrova il pallone del pari ma non riesce a ribadirlo in rete sugli sviluppi di un corner. Al triplice fischio il Milan raccoglie 3 punti importantissimi che mettono pressione sulle inseguitrici e permettono ai ragazzi di Pioli di guadagnarsi la testa della Serie A in solitaria in attesa del posticipo di giovedì fra Napoli e Bologna.

Risultati 10ª Giornata di Serie A

Martedì 26 ottobre

Ore 18:30

Spezia-Genoa 1-1 (66’ aut. Sirigu, 86’ rig. Criscito)

Venezia-Salernitana 1-2 (14’ Aramu, 61’ Bonazzoli, 90’+5 Schiavone)

Ore 20:45

Milan-Torino 1-0 (14′ Giroud)

Mercoledì 27 ottobre

Ore 18:30

Juventus-Sassuolo

Sampdoria-Atalanta

Udinese-Verona

Ore 20:45

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Lazio-Fiorentina

Giovedì 28 ottobre

Ore 20:45

Napoli-Bologna

La classifica di Serie A

Milan 28 Napoli 25 Inter 18 Roma 16 Atalanta 15 Juventus 15 Fiorentina 15 Lazio 14 Bologna 12 Empoli 12 Verona 11 Sassuolo 11 Torino 11 Udinese 10 Sampdoria 9 Venezia 8 Spezia 7 Genoa 7 Salernitana 7 Cagliari 6

La classifica marcatori di Serie A