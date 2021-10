Halloween amaro per la Pallacanestro Viola: finale da brividi, ma Bisceglie si impone 77-73

31 Ottobre 2021 19:45

Quinta gara del campionato di Serie B: la Pallacanestro Viola chiamata al back to back in trasferta sul delicato campo della capolista Lions Basket Bisceglie

Ancora on the road la Pallacanestro Viola. I neroarancio prendono il pullman per la seconda trasferta consecutiva alla volta del PalaDolmen, tana della Lions Basket Bisceglie. I ragazzi di coach Bolignano sono chiamati a vendere cara la pelle in una delicata trasferta contro la capolista del campionato di Serie B a punteggio pieno dopo 4 giornate. Fall e compagni arrivano in Puglia sicuramente più leggeri: il successo in trasferta a Ruvo ha permesso di interrompere un digiuno di vittorie esterno che durava da un anno e mezzo. E chissà che quest’oggi non possa esserci un’altra sorpresa! StrettoWeb seguirà la gara LIVE raccontando ai propri tifosi le azioni più belle del match.

Lions Basket Bisceglie-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! – Finale amaro per una straordinaria Pallacanestro Viola alla quale manca solo il guizzo nel finale. Pesante l’assenza di Ingrosso e la scarsa verve offensiva di Yande Fall fermo ad un solo punto. Nonostante i due handicap i neroarancio mettono paura alla capolista Bisceglie, mantengono per ampi tratti il controllo della gara, poi si arrendono nel concitato finale di partita nel quale, va detto, anche il PalaDolmen ci ha messo del suo. Prestazione maiuscola per Bruno Duranti che chiude con 20 punti e 7 rimbalzi, dall’altra parte scatenato Filiberto Dri con 24 punti pesantissimi in quella che è la 5 vittoria in 5 gare per Bisceglie.

4° Q – Palla persa da Balic che poi commette fallo su Fontana: 1-2. 77-73

4° Q – Canestro pesantissimo di Dip, bel jumper dalla media. 76-73

4° Q – Due palle perse per Duranti e Balic…

4° Q – Dip ne segna 2. 74-73

4° Q – Klacar da due, dentro! 72-73

4° Q – Gancio di Tibs, 2 punti. 72-71

4° Q – Bruno Duranti! Nuovamente avanti la Viola! 70-71

4° Q – Forza la conclusione Balic, ma viene premiato. 70-69

4° Q – Break di Bisceglie, ne mette altri 2 Giunta. 70-67

4° Q – Sbaglia Duranti, dall’altra parte Dri non perdona: 2 con fallo, libero ok. 68-67

4° Q – Ancora Giannini dall’altra parte, non c’è un alttimo di tregua. 65-67

4° Q – Capitan Barrile! Due punti con fallo: libero dentro. Importantissimo. 63-67

4° Q – Step back e tripla, giocata straordinaria di Vavoli. 63-64

4° Q – Virata e due punti, ancora Franco Gaetano! 60-64

4° Q – A bersaglio Giannini, 2 punti. 60-62

4° Q – Bomba pazzesca di Bruno Duranti, mamma mia! 58-62

4° Q – Rimbalzo e due punti, preziosissimo Gaetano. 58-59

Fine 3° Q! – La Pallacanestro Viola tiene il vantaggio fino agli ultimi secondi, poi prende una mazzata sotto forma di schiacciata da Vavoli e chiude per la prima volta un quarto in svantaggio nella gara di un PalaDolmen letteralmente infuocato.

3° Q – Clamorosa giocata di Vavoli che scappa in transizione e schiaccia a una mano su palla persa della Viola. Finale orribile di 3° quarto. 58-57

3° Q – Letale la palla persa della Viola, Giannini accorcia. 56-57

3° Q – Fallo di Dips su Gaetano, entrambe le squadre sono in bonus. Gaetano fa 2/2. 54-57

3° Q – Fallo di Balic su Vavoli: 1/2 dalla linea della carità. 54-55

3° Q – Gran giocata di Franco Gaetano! Due con fallo e libero addizionale: dentro! 53-55

3° Q – In lunetta Tibs: 1/2. 53-52

3° Q – Ancora Filiberto Dri, il PalaDolmen è un inferno adesso1 52-52

3° Q – Balic riporta avanti i suoi! 50-52

3° Q – Dip ne mette 2, tanta la differenza di esperienza con Valente. 50-50

3° Q – Due per Dron, Bisceglie a -2. 48-50

3° Q – Ancora Filiberto Dri, due punti. 46-50

3° Q – Tecnico al coach di Bisceglie. Amar Balic preciso in lunetta. 44-50

3° Q – Long-two di Klacar, dentro! 44-49

3° Q – Yande Fall subisce fallo e va in lunetta: 1/2, ma almeno si iscrive al match il senegalese. 44-47

3° Q – Tripla clamorosa di Filiberto Dri, Bisceglie si avvicina… 44-46

3° Q – Enihe ne mette due e subisce fallo: dentro il libero addizionale. 41-46

3° Q – Klacar, parabola dolcissima. Che talento il bosniaco! 38-46

3° Q – Due per Enihe, due per Dron, ritorna sotto Bisceglie. 38-44

3° Q – Long-two di Barrile, facciamo anche 3… l’arbitro ne da 2. 34-44

3° Q – Duranti in lunetta: 2/2. 34-42

3° Q – Bruno Duranti ne mette subito 2. 34-40

Fine 1° Tempo! – Finisce il primo tempo al PalaDolmen. La Pallacanestro Viola chiude a +4 i primi due quarti di gara, con merito. Se nei primi 10 i neraorancio sono stati incontenibili, nei secondi 10 minuti Bisceglie ha tirato fuori artigli e orgoglio ma è riuscita solo ad accorciare le distanze con Dri (14) e Giunta (11). La Viola trova punti importanti dalle mani di capitan Barrile (7) e ha in Bruno Duranti (11) il proprio best scorer. Ancora a secco Yande Fall, necessario il suo apporto in zona offensiva nella ripresa.

2° Q – Ancora Simone Giunta, incontenibile! Una bomba pesantissima nel finale di quarto. 34-38

2° Q – Ancora Barrile! Il capitano fa saltare Dri e ne mette due, che giocata! 31-38

2° Q – Barrile a canestro, ottima parabola del capitano. 31-36

2° Q – Fallo tecnico a Yande Fall, forse qualche parola di troppo su una chiamata sbaglia dell’arbitro. Dri in lunetta: dentro. 31-34

2° Q – Bomba di Balic!!! Viola ancora a +4. 30-34

2° Q – Ma Filiberto Dri è una spina nel fianco… 2 con fallo: dentro il libero, gioco da 3 punti completato. 30-31

2° Q – Fallo su Balic che va in lunetta: 2/2, chirurgico il bosniaco. 27-31

2° Q – Klacar, due con personalità, torna avanti la squadra reggina. 27-29

2° Q – Tocco di piede non segnalato, Bisceglie riparte e segna con Dri che subisce anche fallo: dentro il libero aggiuntivo. 27-27

2° Q – Ancora Giunta però altri 2, indemoniato il 10 dei padroni di casa. 24-27

2° Q – Bomba di Bruno Duranti, provvidenziale! 22-27

2° Q – Layup per Simone Giunta, la capolista accorcia. 22-24

2° Q – Dopo tanti errori la mano calda è quella di Giunta: tripla, torna in partita Bisceglie. 20-24

2° Q – Bomba di Dri, 3 punti. Gran ritorno in campo per i pugliesi. 17-24

Fine 1° Q! – Primi 10 minuti pazzeschi per una Pallacanestro Viola in stato di grazia. Duranti chiude con 8 punti, Klacar ne infila 6. Bisceglie irriconoscibile fin qui, tanti errori e un po’ di confusione.

1° Q – Klacar ancora a segno, altri 2 in arresto e tiro, sulla sirena! 14-24

1° Q – Fallo su Giunta: 1/2 ai liberi. 14-22

1° Q – Viola in stato di grazia: tripla pazzesca di capitan Fofo Barrile! 13-22

1° Q – Franco “Magic Frank” Gaetano: rimbalzo e due punti preziosi. 13-19

1° Q – Due punti anche per Giunta, accorcia la capolista. 13-17

1° Q – Bomba di Balic!!! 11-17

1° Q – Solo retina per Duranti, ma Dron risponde dall’altra parte. 11-14

1° Q – Duranti ne mette 2, Dri risponde. 9-12

1° Q – Ancora Klacar, sempre preciso. 7-10

1° Q – Fallo di Dri su Besozzi: il cestista reggino va in lunetta, 2/2 ai liberi. 7-8

1° Q – Enihe prova ad allungare, Duranti risponde. 7-6

1° Q – Tripla di Fontana, padroni di casa per la prima volta in vantaggio in questo inizio match. 5-4

1° Q – Pareggia Dri, ma Klacar da dentro l’area riporta avanti i reggini. 2-4

1°Q – Subito due punti per Duranti, Viola avanti! 0-2

18:00 – Palla a due, si comincia!

17:45 – Tutto pronto per la sfida fra Lions Basket Bisceglie e Pallacanestro Viola. I neroarancio pronti a sfidare la sorprendente capolista del campionato di Serie B che dopo 4 gare guida la classifica a punteggio pieno. I ragazzi di coach Bolignano sognano il secondo colpo in trasferta consecutivo