Fidelia Torrenova-Pallacanestro Viola, 2° Q: reazione rabbiosa dei siciliani [LIVE]

10 Ottobre 2021 18:35

Seconda giornata del campionato di Serie B: la Pallacanestro Viola affronta Fidelia Torrenova nella prima trasferta stagionale

La Pallacanestro Viola torna in campo per la seconda sfida della stagione di Serie B. Dopo il successo fra le mura amiche del PalaCalafiore, ottenuto nella gara inaugurale contro Avellino, la formazione neroarancio affronta la prima trasferta stagionale in Sicilia contro la Fidelia Torrenova. Ad aggiungere un po’ di pepe alla sfida è il fatto che si affrontino una squadra di Messina con una di Reggio Calabria, un vero e proprio derby che mette di fronte le due sponde dello Stretto. Vale la pena sottolineare come la Pallacanestro Viola nella passata stagione non abbia mai vinto in trasferta, limite importante per le ambizioni della formazione reggina. StrettoWeb seguirà la gara LIVE raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Fidelia Torrenova-Pallacanestro Viola LIVE

2° Q –

2° Q – Due liberi per Gaetano, doppio canestro, respira la Viola. 31-25

2° Q – Tinsley fa malissimo da 3… 31-23

2° Q – Gaetano accorcia, 2 punti. 28-23

2° Q – Ancora Bolletta: 2/2 ai liberi. 28-21

2° Q – Bolletta da 2. 26-21

2° Q – Risponde subito Bianco da 3, torna avanti Torrenova. 24-21

2° Q – Lo scossone funziona: Balic spara da 3 in step back. Canestro! 21-21

2° Q – Altri due per Vitale, coach Bolignano chiama il timeout per strigliare un po’ i suoi. 21-18

2° Q – Fallo su Galipò che va in lunetta: 1/2. 19-18

Fine 1° Q! – Primi 10 minuti ad alto ritmo, divertenti e con attacchi da entrambe le parti. La Pallacanestro Viola si appoggia a Fall (11 punti) e Klacar, ma trova due importanti triple da Duranti (un po’ fuori dal gioco) e Ingrosso. Torrenova tiene botta con Zucca (8 punti), un lungo al quale la categoria sta abbastanza stretta.

1° Q – Tripla di Ingrosso, risponde la bomba di Zucca: parità perfetta allo scadere dei primi 10! 18-18

1° Q – Due punti per Bolletta, nuova parità. 15-15

1° Q – Yande Fall!!! Il ruggito del Leone! 13-15

1° Q – Bomba da 3 di Duranti! Accorcia Zucca: parità! 13-13

1° Q – Klacar ne mette 2, Zanetti fa lo stesso. 11-10

1° Q – Ancora Zanetti, due punti, ma risponde Fall. 9-8

1° Q – Zanetti riporta avanti i suoi. 7-6

1° Q – Jumper di Yande Fall, buon tiro del Leone d’Africa! 5-6

1° Q – Vitale per il sorpasso siciliano. 5-4

1° Q – Bomba di Zucca, accorciano i messinesi. 3-4

1° Q – Raddoppia Klacar. 0-4

1° Q – Primi due per Fall. 0-2

18:00 – Palla a 2, si parte!

17:45 – Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Serie B. Dopo il successo nella gara inaugurale contro Avellino, la Pallacanestro Viola affronta la prima trasferta stagionale in Sicilia contro Fidelia Torrenova