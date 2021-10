Boxe, Tyson Fury ancora imbattuto! Wilder va ko all’11° round: “The Gipsy King” ancora re WBC

10 Ottobre 2021 08:42

Tyson Fury chiude la trilogia con Deontay Wilder: il campione WBC difende il titolo vincendo l’incontro per ko all’11° round

La boxe al suo massimo livello. Sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada) si affrontano due fra i massimi esponenti mondiali del pugilato. A poche settimane dalla fragorosa caduta di Anthony Joshua, gli altri due grandi nomi della Noble Art si affrontano in una vera e propria battaglia campale. Tyson Fury difende il titolo WBC dei pesi massimi dall’assalto di Deontay Wilder. Atto terzo fra i due, dopo un pareggio e una vittoria di Fury, che si presenta al match da imbattuto. Non può dire lo stesso Wilder, una sola macchia nel suo storico, proprio contro Fury nell’ultimo faccia a faccia tra i due. Due stili di boxe differenti: l’irriverenza e la tecnica di “The Gipsy King”, la forza bruta e la mano pesante da ko del “Bronze Bomber”. Così diversi, ma così simili, amici di demoni comuni. Entrambi hanno attraversato un forte stato di depressione, annacquato in un mix di alcol e droghe. Fury ha ammesso di non essersi suicidato perchè cristiano, Wilder non ha trovato il coraggio di usare una pistola che aveva con sè. Per entrambi la boxe è stata un’ancora di salvezza: il britannico ha perso 70 kg in un anno, è tornato sul ring e ha vinto il titolo; l’americano ha pagato le cure per la figlia Naieya, nata con la spina bifida (malformazione della colonna vertebrale aperta a causa di un’incompleta chiusura delle parti che costituiscono il canale spinale).

Alle prime luci dell’alba in Italia, il main event che li ha messi l’uno contro l’altro. Un match che ha rispettato le attese, affrontato a viso aperto. La narrativa della sfida era quella che ci si aspettava: Fury colpisce di più, logora l’avversario, Wilder può pescare il jolly in qualsiasi momento con un colpo in grado di spegnere la luce. E il pugile di Tuscaloosa va vicino per due volte alla vittoria: Fury va al tappeto in due occasioni, ma si rialza. Il campione di Manchester è un grande incassatore e non si limita solo a difendersi, tanti i colpi portati, molti di più di quelli dell’avversario logorato a suon di jab, in affanno nelle fasi decisive della gara e al tappeto alla 10ª frazione. Decisivo il gancio destro che nell’11° round ha levato via la maschera al “Bronze Bomber”: per Wilder, ormai a corto di energie fisiche e mentali, non c’è stato nulla da fare se non cadere e non rialzarsi più. Fury conserva la cintura e sale a 31 vittorie (e un pareggio) in 32 match. “Wilder è un duro. Ho sempre detto che io sono il migliore al mondo e lui è il secondo“, chiosa il britannico. La trilogia finisce, all’orizzonte la sfida per l’unificazione dei titoli contro Usyk o Joshua.