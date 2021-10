Cormar Polistena, prima vittoria storica in Serie A! Came Dosson battuta 1-3 nonostante 2 espulsi: Parisi e Vinicius sugli scudi

12 Ottobre 2021 22:30

Primo, storico, successo in Serie A per la Cormar Futsal Polistena: i calabresi battono 1-3 in trasferta la Came Dosson. Parisi blinda la porta, Vinicius torna e si fa sentire

Dopo la scottante sconfitta all’esordio in Serie A contro Eboli, maturata nei minuti finali della sfida di sabato al PalaBotteghelle di Reggio Calabria, la Cormar Futsal Polistena torna in campo nel turno infrasettimanale valevole per la seconda giornata di campionato. I calabresi volano in veneto per affrontare i padroni di casa della Came Dosson, sconfitti all’esordio contro il Padova. Rispetto alla gara inaugurale coach Rinaldi recupera due pedine fondamentali come Vinicius e Diogo, ancora fuori Ique.

Primo tempo elettrizzante nel quale succede letteralmente di tutto. Con 1:20 sul cronometro ‘Japa’ Vieira si smarca e batte Martino, 20 secondi più tardi Arcidiacone ristabilisce subito la parità per gli ospiti. Primo tempo a ritmi alti, in cui le due squadre non trovano facilmente la via del gol, ma giocano a viso aperto. E fioccano i cartellini. Un’uscita fuori area di Martino (apparentemente per un fallo di mano) viene punito dall’arbitro Chiara Perona con un rosso. La Came non sfrutta la superiorità numerica complice l’ottimo ingresso di Parisi, sempre presente quando chiamato in causa. Polistena punito con un altro rosso a metà primo tempo: Maluko prende due gialli nello spazio di pochi minuti, uno per simulazioni e uno per un’entrata in ritardo, e viene espulso. Grandi proteste verso la direttrice di gara che però si dimostra inflessibile. Anche in questa occasione la Came Dosson non sfrutta la superiorità numerica, complice l’ottima organizzazione difensiva dei calabresi che difendono la parità.

Nel secondo tempo si sblocca subito la gara. La Came arriva vicinissima al gol centrando un clamoroso legno, sul ribaltamento l’arbitro fischia un retropassaggio verso il portiere che prende la palla in mano. Punizione per il Polistena che libera Vinicius per la rete del vantaggio. La Came torna a farsi pericolosa con una traversa su conclusione deviata di Azzoni e successivamente con un palo colpito da Dener. La Came costruisce ma non finalizza e a 4 minuti dalla fine della partita il Polistena rimette il naso avanti e colpisce in contropiede: rimessa laterale veloce, palla al centro per Creaco che controlla e trafigge il portiere avversario. Nel finale i padroni di casa schierano il portiere di movimento e provano il tutto per tutto, ma Parisi ha praticamente abbassato la saracinesca da quando è entrato in campo e, complice l’ottima fase difensiva di squadra, la Came Dosson non riesce a ribaltare il risultato. Finisce 1-3 per il Polistena che trova il primo, storico, successo in Serie A! Gara di ottimo livello per l’intero roster dei calabresi che ritrovano Vinicius subito decisivo su entrambi i lati del campo.