Milan, dall’harakiri alla reazione rabbiosa: 2-4 a un eroico Bologna, rossoneri in vetta per una notte [CLASSIFICA]

23 Ottobre 2021 22:49

Il Milan spreca il doppio vantaggio nello spazio di 3 minuti, poi rimonta e vince a 6′ dalla fine: rossoneri per una notte in vetta alla classifica in attesa di Napoli-Roma e Inter-Juventus

Saturday night di Serie A ad alto contenuto di spettacolarità. Bologna e Milan offrono 90′ minuti più recupero annesso di spettacolo, tante emozioni, episodi dubbi e continui colpi di scena. Il Milan esce dallo Stadio Dall’Ara con 3 punti pesantissimi, ma sudati più che mai. Eppure, guardando il tabellino, in particolar modo la voce che denota i due rossi assegnati al Bologna, non si direbbe. I rossoneri chiudono il primo tempo avanti di 2 reti (Leao e Calabria) e sopra di un uomo a causa dell’ingenuità di Soumaoro che stende Krunic da ultimo uomo. Nella ripresa i rossoneri scendono in campo più rilassati mentre Mihajlovic carica i suoi: nello spazio di tre minuti l’autogol di Ibrahimovic e la rete di Barrow ribaltano completamente una gara che sembrava in netta discesa. Il Bologna acquisisce fiducia e prova a dare il tutto per tutto, il Milan accusa il colpo e sbanda. Alla lunga però i cambi di Pioli e il doppio vantaggio numerico fanno la differenza: Bennacer pesca il jolly dalla distanza per il 2-3, Ibrahimovic raddrizza una prova opaca con un piattone preciso all’angolino che spegne definitivamente le speranze del Bologna e chiude i giochi. Il Milan torna in testa alla Serie A per una notte, in attesa di Napoli-Roma e Inter-Juventus, due big match che, in un modo o nell’altro, domani ridisegneranno la classifica.

I risultati della 9ª giornata di Serie A

Venerdì 22 ottobre

Ore 18:30

Torino-Genoa 3-2 (14’ Sanabria, 31’ Pobega, 70’ Destro, 77’ Brekalo, 81’ Caicedo)

Ore 20:45

Sampdoria-Spezia 2-1 (15’ aut. Gyasi, 36’Candreva, 90’+5 Verde)

Sabato 23 ottobre

Ore 15:00

Salernitana-Empoli 2-4 (2’-‘45 Pinamonti, 11’ Cutrone, 13’ aut. Strandberg, 48’ Ranieri, 55’ aut. Ismajli)

Ore 18:00

Sassuolo-Venezia 3-1 (32’ Okereke, 37’ Berardi, 50’ aut. Henry, 67’ Frattesi)

Ore 20:45

Bologna-Milan 2-4 (16’ Leao, 35’ Calabria, 49’ aut. Ibrahimovic, 52’ Barrow, 84’ Bennacer, 90’ Ibrahimovic)

Domenica 24 ottobre

Ore 12:30

Atalanta-Udinese

Ore 15:00

Fiorentina-Cagliari

Verona-Lazio

Ore 18:00

Roma-Napoli

Ore 20:45

Inter-Juventus

La classifica di Serie A

Milan 25 Napoli 24 Inter 17 Roma 15 Lazio 14 Atalanta 14 Juventus 14 Fiorentina 12 Bologna 12 Empoli 12 Torino 11 Sassuolo 11 Udinese 9 Sampdoria 9 Verona 8 Venezia 8 Spezia 7 Cagliari 6 Genoa 6 Salernitana 4

