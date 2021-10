Catanzaro, il colpaccio non riesce e la vetta si allontana: il Bari vince il big match e stacca i giallorossi

30 Ottobre 2021 16:08

Il Catanzaro perde lo scontro diretto a Bari e vede allontanarsi la vetta: galletti adesso a +7. La nuova classifica

Seconda sconfitta di fila, secondo scontro diretto perso. Non riesce il colpaccio al Catanzaro, che nell’anticipo della 12ª giornata del girone C di Serie C cade in casa della capolista Bari di misura e vede allontanarsi la vetta. I galletti, infatti, vanno a +7 dai giallorossi e possono dormire sonni tranquilli in attesa delle gare delle inseguitrici. La partita è tutta nel primo tempo e i protagonisti tra i biancorossi sono sempre loro, Antenucci e Simeri. Il primo la sblocca al 19′ con una pazzesca mezza rovesciata, il secondo fa il 2-1 in pieno recupero dopo il momentaneo pari dell’ex Cianci qualche minuto prima, che aveva illuso i suoi, i quali avrebbero potuto giocarsi la ripresa col risultato in equilibrio. Il nuovo vantaggio dei locali blocca invece la squadra di Calabro, che nel secondo tempo non riesce a trovare il gol del 2-2. Finisce così. Di seguito il programma completo e la nuova classifica.

RISULTATI 12ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

SABATO 30 OTTOBRE

ore 14.00

Bari-Catanzaro 2-1

ore 14.30

Latina-Fidelis Andria

Monopoli-Monterosi Tuscia

Paganese-Virtus Francavilla

ore 17.30

Picerno-Foggia

Taranto-Potenza

Turris-Juve Stabia

DOMENICA 31 OTTOBRE

ore 14.30

Acr Messina-Campobasso

Palermo-Avellino

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 27 CATANZARO 20 PALERMO 19 MONOPOLI 19 FOGGIA 17 TARANTO 17 VIRTUS FRANCAVILLA 17 TURRIS 16 AVELLINO 16 CATANIA 15 CAMPOBASSO 15 PICERNO 15 JUVE STABIA 14 PAGANESE 14 MONTEROSI TUSCIA 13 POTENZA 10 ACR MESSINA 9 FIDELIS ANDRIA 9 LATINA 8 VIBONESE 8

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (13ª GIORNATA)

SABATO 6 NOVEMBRE

ore 14:30

Juve Stabia-Bari

Vibonese-Monopoli

ore 15:00



Campobasso-Catania

ore 17:30



Avellino-Taranto

DOMENICA 7 NOVEMBRE

ore 14:30



Fidelis Andria-Palermo

Monterosi Tuscia-Turris

ore 17:30