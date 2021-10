Serie D, i risultati della 3ª giornata: il San Luca batte l’Fc Messina e resta a punteggio pieno, tonfo Fc Lamezia. La nuova classifica

3 Ottobre 2021 17:06

Risultati e classifica della 3ª giornata del girone I di Serie D

Anche la 3ª giornata del girone I di Serie D è andata agli archivi. La gara che più ci riguardava da vicino, quella tra San Luca e Fc Messina, è andata ai padroni di casa di Ignoffo, capaci di vincere per 1-0 con un gol a metà ripresa. I reggini guidano la classifica a punteggio pieno, a 9 punti, insieme a Cavese, Portici e Paternò, anch’esse vittoriose in casa. I giallorossi restano invece a 1 punto dopo tre giornate. Tonfo interno della corazza Fc Lamezia, che ne prende tre in casa dal Castrovillari, mentre il Sant’Agata batte la Sancataldese e scatta a 6 punti.

RISULTATI 3ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

AS Acireale-Rende 0-0

Cavese-Santa Maria Cilento 1-0

Cittanovese-Trapani POSTICIPATA

Gelbison Cilento-Licata 1-1

Lamezia Terme-Castrovillari 1-3

Paternò-Troina 1-0

Portici 1906-Biancavilla 2-0

Real Aversa-Giarre 1 -0

S. Agata-Sancataldese 2-0

San Luca-FC Messina 1-0

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

PORTICI 9 SAN LUCA 9 CAVESE 9 PATERNÒ 9 GELBISON 7 REAL AVERSA 6 CITTÀ DI S. AGATA 6 ACIREALE 5 SANTA MARIA CILENTO 4 LAMEZIA TERME 4 LICATA 4 BIANCAVILLA 3 TRAPANI 3 CASTROVILLARI 3 F.C. MESSINA 1 RENDE 1 CITTANOVA 0 SANCATALDESE 0 GIARRE 0 TROINA -6

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (4ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE

