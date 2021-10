Serie D, i risultati della 6ª giornata: l’Fc Messina torna a far punti, Cittanovese corsaro. La nuova classifica

17 Ottobre 2021 17:57

Serie D girone I, i risultati della 6ª giornata e la classifica completa al termine delle gare

L’Fc Messina torna a far punti, pareggiando in casa contro il Trapani per 1-1. Da segnalare la vittoria esterna del Real Aversa, che sbanca Castrovillari e vola in vetta. La Cavese perde a Troina, fanalino di coda, mentre la Cittanovese viola Rende nel derby calabrese e si rilancia. Pari San Luca nel big match contro la Gelbison il Sant’Agata perde in casa del Santa Maria Cilento. Di seguito risultati, classifica e prossimo turno.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 6ª GIORNATA

SABATO 16 OTTOBRE

ore 15:00

Biancavilla-Lamezia Terme 1-4

DOMENICA 17 OTTOBRE

ore 15:00

Castrovillari-Real Aversa 1-3

FC Messina-Trapani 1-1

Giarre-Paternò 0-3

Licata-Portici 4-0

Rende-Cittanovese 0-1

San Luca-Gelbison Cilento 1-1

Sancataldese-Acireale 0-2

Santa Maria Cilento-S. Agata 2-1

Troina-Cavese 2-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

REAL AVERSA 15 GELBISON 14 PATERNÒ 14 LAMEZIA TERME 13 CAVESE 13 PORTICI 13 SANT’AGATA 12 ACIREALE 11 SAN LUCA 11 LICATA 10 CITTANOVESE 9 SANTA MARIA CILENTO 8 TRAPANI 7 CASTROVILLARI 4 BIANCAVILLA 3 FC MESSINA 2 RENDE 1 GIARRE 1 SANCASTALDESE 0 TROINA -3

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (7ª GIORNATA)

DOMENICA 20 OTTOBRE

ore 15:00