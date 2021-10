Risultati Serie C Girone C: il Catanzaro perde lo scontro diretto, si complica la posizione dell’Acr Messina. Classifica aggiornata e prossimo turno

24 Ottobre 2021 16:54

La classifica di Serie C Girone C aggiornata con i risultati dell’11ª giornata

Fallisce la possibilità del Catanzaro di rosicchiare qualche punto alla capolista Bari in attesa del posticipo. I calabresi infatti hanno perso 1-2 in casa contro il Monopoli, che si fa sotto al terzo posto. Nelle altre gare giocate nel pomeriggio, valide per l’11ª giornata del campionato di Serie C Girone C, il Palermo batte 1-3 la Vibonese, anche il Catania è corsaro con un perentorio 1-4 tra le mura amiche del Monterosi Tuscia. Sconfitta per l’Acr Messina. Di seguito tutti i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI 11ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 24 OTTOBRE

ore 14:30

Avellino-Paganese 3-0

Campobasso-Picerno 1-1

Catanzaro-Monopoli 1-2

Fidelis Andria-Turris 1-0

Foggia-Taranto 1-1

Juve Stabia-ACR Messina 1-0

Monterosi Tuscia-Catania 1-4

Potenza-Latina 2-1

Vibonese-Palermo 1-3

ore 17:30

Virtus Francavilla-Bari

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C BARI 24 CATANZARO 20 PALERMO 19 MONOPOLI 19 FOGGIA 17 TARANTO 17 TURRIS 16 AVELLINO 16 CATANIA 15 CAMPOBASSO 15 PICERNO 15 JUVE STABIA 14 VIRTUS FRANCAVILLA 14 PAGANESE 14 MONTEROSI TUSCIA 13 POTENZA 10 ACR MESSINA 9 FIDELIS ANDRIA 9 LATINA 8 VIBONESE 8



PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (12ª GIORNATA)

SABATO 30 OTTOBRE

ore 14.00

Bari-Catanzaro

ore 14.30

Latina-Fidelis Andria

Monopoli-Monterosi Tuscia

Paganese-Virtus Francavilla

ore 17.30

Picerno-Foggia

Taranto-Potenza

Turris-Juve Stabia

DOMENICA 31 OTTOBRE

ore 14.30