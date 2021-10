Risultati Serie C Girone C: il Catanzaro racimola punti sul Bari, vince il Palermo

20 Ottobre 2021 23:03

La classifica di Serie C Girone C aggiornata con i risultati della 10ª giornata

Il turno infrasettimanale per il Girone C della Serie C fa sorridere Catanzaro e Palermo. Le vittorie rispettivamente contro il Latina e la Virtus Francavilla sono molto importanti in termini di classifica. I calabresi, in modo particolare, recuperano due punti sul Bari, che ha pareggiato 1-1 nel derby col Foggia. In serata il Catania impatta 2-2 contro l’Avellino. Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI 10ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE

ore 17:30

ACR Messina-Vibonese 0-0

ore 19:00

Picerno-Monterosi Tuscia 2-0

ore 20:00

Turris-Campobasso 2-3

ore 20:30

Bari-Foggia 1-1

ore 21:00

Catania-Avellino 2-2

Latina-Catanzaro 0-2

Monopoli-Juve Stabia 1-0

Paganese-Potenza 2-0

Palermo-Virtus Francavilla 1-0

Taranto-Fidelis Andria 2-1

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 24 CATANZARO 20 TURRIS 16 FOGGIA 16 MONOPOLI 16 PALERMO 16 TARANTO 16 VIRTUS FRANCAVILLA 14 CAMPOBASSO 14 PAGANESE 14 PICERNO 14 AVELLINO 13 MONTEROSI TUSCIA 13 CATANIA 12 JUVE STABIA 11 ACR MESSINA 9 LATINA 8 VIBONESE 8 POTENZA 7 FIDELIS ANDRIA 6

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (11ª GIORNATA)

DOMENICA 24 OTTOBRE

ore 14:30

Avellino-Paganese

Campobasso-Picerno

Catanzaro-Monopoli

Fidelis Andria-Turris

Foggia-Taranto

Juve Stabia-ACR Messina

Monterosi Tuscia-Catania

Potenza-Latina

Vibonese-Palermo

ore 17:30