Serie C girone C, i risultati: tris Catanzaro, tonfo Palermo. Come cambia la classifica: Messina a 8

17 Ottobre 2021 17:36

Classifica del girone C di Serie C al termine delle gare della 9ª giornata:

Tutte alle 14:30. Domenica di Serie C senza anticipi e posticipi, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì. Prosegue la corsa del Bari, che sbanca anche Campobasso e continua a volare in vetta. Subito dietro, tutto facile per il Catanzaro, che ne fa 3 al Taranto. Il Palermo stecca in casa della Turris, mentre la Vibonese ottiene la prima vittoria stagionale. Pari Catania. Di seguito tutti i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI 9ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 17 OTTOBRE

ore 14:30

Campobasso-Bari 1-3

Catanzaro-Taranto 3-0

Fidelis Andria-Avellino 1-1

Foggia-Monopoli 1-0

Juve Stabia-Picerno 2-3

Monterosi Tuscia-Paganese 1-0

Potenza-ACR Messina 2-3

Turris-Palermo 3-0

Vibonese-Latina 2-0

Virtus Francavilla-Catania 1-1

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C