Serie B: beffa Crotone, l’Ascoli pareggia all’ultimo secondo! Cosenza sconfitto ad Alessandria. I risultati e la nuova classifica

2 Ottobre 2021 16:03

Sono terminate le gare delle 14 del sabato della 7ª giornata di Serie B: tutti i risultati e la nuova classifica

Una beffa, arrivata nel modo e nel momento peggiore. Il Crotone non sa vincere e, dopo 6 giornate, rimane a 4 punti. I rossoblu vanno sul doppio vantaggio con la doppietta di Canestrelli, che poi si fa espellere e lascia i suoi in 10. E l’Ascoli ringrazia e pareggia all’ultimo secondo. Stop anche per il Cosenza, dopo quattro risultati utili di fila. Gli uomini di Zaffaroni permettono all’Alessandria di festeggiare la prima vittoria stagionale. La Cremonese regola la Ternana, mentre il Cittadella fa il colpaccio a Frosinone con l’ex Reggina Okwonkwo, che ormai non è più una sorpresa.

RISULTATI SERIE B 7ª GIORNATA

VENERDI’ 1 OTTOBRE

ore 20:30

Lecce-Monza 3-0

DOMENICA 2 OTTOBRE

ore 14:00

Alessandria-Cosenza 1-0

Cremonese-Ternana 2-0

Crotone-Ascoli 2-2

Frosinone-Cittadella 0-1

ore 16:15

Pisa-Reggina

ore 18:30

Spal-Parma

DOMENICA 3 OTTOBRE

ore 14:00

Brescia-Como

ore 16:15

Pordenone-L.R. Vicenza

ore 20:30

Benevento-Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 16 Cremonese 15 Brescia 14 Lecce 14 Ascoli 13 Cittadella 12 Benevento 11 Reggina 10 Frosinone 10 Cosenza 10 Perugia 9 Monza 9 Parma 8 Spal 7 Ternana 7 Alessandria 4 Crotone 4 Como 3 Pordenone 1 Vicenza 0

PROSSIMO TURNO SERIE B (8ª GIORNATA)

SABATO 16 OTTOBRE

ore 14:00

Ascoli-Lecce

Crotone-Pisa

L.R. Vicenza-Reggina

Pordenone-Ternana

ore 16:15



Cosenza-Frosinone

Perugia-Brescia

ore 18:30



Como-Alessandria

DOMENICA 17 OTTOBRE

ore 14:00



Cremonese-Benevento

ore 16:15



Parma-Monza

ore 20:30