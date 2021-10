Reggina, la classifica si fa interessante. Il Crotone respira. Cosa cambia in graduatoria dopo le gare delle 14

16 Ottobre 2021 16:34

I risultati delle gare delle 14 dell’8ª giornata di Serie B e la nuova classifica: sorrisi per Reggina e Crotone, la nuova classifica

La Calabria sorride, in attesa del Cosenza. L’8ª giornata è favorevole a Reggina e Crotone: gli amaranto sbancano Vicenza per 0-1 con il solito Galabinov, i rossoblu frenano la corsa di un Pisa finora quasi perfetto e respirano in graduatoria. La classifica di Menez e compagni si fa interessante, mentre i pitagorici escono dalla zona playout, in attesa delle sfide rimanenti. Nelle altre due partite, pari tra Ascoli e Lecce e vittoria della Ternana a Lignano, contro il Pordenone.

RISULTATI SERIE B 8ª GIORNATA

SABATO 16 OTTOBRE

ore 14:00

Ascoli-Lecce 1-1

Crotone-Pisa 2-1

L.R. Vicenza-Reggina 0-1

Pordenone-Ternana 1-3

ore 16:15



Cosenza-Frosinone

Perugia-Brescia

ore 18:30



Como-Alessandria

DOMENICA 17 OTTOBRE

ore 14:00



Cremonese-Benevento

ore 16:15



Parma-Monza

ore 20:30



Cittadella-Spal

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 19 Lecce 16 Cremonese 15 Ascoli 15 Brescia 14 Reggina 13 Benevento 12 Frosinone 10 Perugia 10 Reggina 10 Cosenza 10 Ternana 10 Monza 9 Parma 9 Spal 8 Crotone 7 Como 6 Alessandria 4 Vicenza 3 Pordenone 1

PROSSIMO TURNO SERIE B (9ª GIORNATA)

VENERDI’ 22 OTTOBRE

ore 20:30

Alessandria-Crotone

SABATO 23 OTTOBRE

ore 14:00

Benevento-Cosenza

Lecce-Perugia

Monza-Cittadella

Ternana-Vicenza

ore 16:15

Frosinone-Ascoli

ore 18:30

Brescia-Cremonese

DOMENICA 24 OTTOBRE

ore 14:00

Pisa-Pordenone

ore 16:15

Reggina-Parma

ore 20:30