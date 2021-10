Serie A, tonfo Juventus: ko contro il Sassuolo e -13 dalla vetta. L’Inter passa in trasferta a Empoli [CLASSIFICA]

27 Ottobre 2021 22:49

La Juventus per 1-2 in casa contro il Sassuolo e scivola a -13 dalla vetta, l’Inter batte 0-2 l’Empoli e tiene il passo. In zona Champions doppio successo per Roma e Lazio

Rispondere al successo del Milan. L’imperativo per le big in campo nel mercoledì infrasettimanale della 10ª giornata di Serie A. La Juventus non ci riesce, l’Inter si fa trovare pronta. Continua la stagione altalenante dei bianconeri che dopo aver interrotto un filotto di 4 vittorie consecutive con il pareggio nel Derby d’Italia proprio contro i nerazzurri, si ferma nuovamente, ma questa volta per quella che è la 3ª sconfitta stagionale. I bianconeri vanno due volte sotto nel punteggio contro il Sassuolo: la prima volta riescono a rispondere con McKennie alla rete iniziale di Frattesi, per la seconda volta non c’è nulla da fare, la rete di Maxi Lopez arriva praticamente a tempo scaduto e ha il sapore della beffa. I bianconeri si ritrovano fuori dalla zona Europa e a 13 punti dalla vetta, un distacco che inizia a farsi difficile da colmare.

Vittoria in trasferta per l’Inter che non vuole perdere terreno dai ‘cugini’ rossoneri a 2 giornate dal Derby di Milano. I nerazzurri superano 0-2 l’Empoli sfruttando al meglio l’uomo in più a causa del rosso rimediato da Ricci per un brutto fallo su Barella. In gol due difensori: apre le marcature D’Ambrosio, le chiude Dimarco. Vicario evita che il passivo diventi più pesante nel finale. L’Inter blinda il terzo posto dall’assalto della Roma che passa 1-2 in rimonta sul campo del Cagliari grazie ai gol di Ibanez e Pellegrini. Sorride anche l’altra romana, la Lazio, grazie a un lampo di Pedro che basta a battere la Fiorentina.

Risultati 10ª Giornata di Serie A

Martedì 26 ottobre

Ore 18:30

Spezia-Genoa 1-1 (66’ aut. Sirigu, 86’ rig. Criscito)

Venezia-Salernitana 1-2 (14’ Aramu, 61’ Bonazzoli, 90’+5 Schiavone)

Ore 20:45

Milan-Torino 1-0 (14′ Giroud)

Mercoledì 27 ottobre

Ore 18:30

Juventus-Sassuolo 1-2 (44′ Frattesi, 76′ McKennie, 90’+5 M. Lopez)

Sampdoria-Atalanta 1-3 (10′ Caputo, 17′ aut. Askildsen, 21′ Zapata, 90’+5 Ilicic)

Udinese-Verona 1-1 (3′ Success, 83′ rig. Barak)

Ore 20:45

Cagliari-Roma 1-2 (52′ Pavoletti, 71′ Ibanez, 78′ Lo. Pellegrini)

Empoli-Inter 0-2 (34′ D’Ambrosio, 67′ Dimarco)

Lazio-Fiorentina 1-0 (52′ Pedro)

Giovedì 28 ottobre

Ore 20:45

Napoli-Bologna

La classifica di Serie A

Milan 28 Napoli 25 Inter 21 Roma 19 Atalanta 18 Lazio 17 Juventus 15 Fiorentina 15 Sassuolo 14 Bologna 12 Verona 12 Empoli 12 Torino 11 Udinese 11 Sampdoria 9 Venezia 8 Spezia 8 Genoa 7 Salernitana 7 Cagliari 6

La classifica marcatori di Serie A