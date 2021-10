Risultati e Classifica 3ª giornata di Serie B: Pallacanestro Viola sconfitta in casa, bene Ragusa e Torrenova

17 Ottobre 2021 22:12

I risultati e la classifica della 3ª Giornata di Serie B: Pallacanestro Viola sconfitta in casa da Pozzuoli, successi esterni per Torrenova e Ragusa

La terza giornata della Serie B di basket lascia l’amaro in bocca alla Pallacanestro Viola. I neroarancio escono sconfitti dalla sfida contro Bava Pozzuoli per appena un punto. Una gara spettacolare, giocata ad alti ritmi, a tratti anche molto nervosa, decisa nel finale dalla squadra che ha conservato maggiormente la calma nelle situazioni più calde. Neroarancio che aggiornano il proprio record stagione in negativo: dopo la vittoria all’esordio sono arrivate una sconfitta in trasferta a Torrenova e il ko casalingo odierno. A proposito di Torrenova, la formazione messinese ottiene il secondo successo consecutivo superando in trasferta Molfetta. Vittoria fuoricasa anche per la Virtus Kleb Ragusa che si impone a Monopoli. Niente da fare per l’ultima Siciliana, Agrigento, battuta in trasferta a Ruvo.

Risultati 3ª Giornata Serie B

Sabato 16 ottobre

BPC Virtus Cassino-Geko PSA Sant’Antimo 62-60

Lapietra Monopoli-Virtus Kleb Ragusa 85-92

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Moncada Energy Agrigento 81-77

Domenica 17 ottobre

Meta Formia-Forio Basket 1977 68-84

CJ Basket Taranto-Virtus Arechi Salerno 82-76

Lions Basket Bisceglie-Del.Fes Avellino 89-67

Pavimaro Molfetta-Fidelia Torrenova 70-73

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Bava Pozzuoli 78-79

Classifica Serie B