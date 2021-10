Serie C: l’ex Reggina Rolando lancia il Catanzaro al secondo posto, bene Catania e Palermo. Risultati e classifica

10 Ottobre 2021 23:21

Risultati e classifica girone C di Serie C al termine delle gare dell’8ª giornata: il Bari si conferma in vetta, bene anche Catanzaro, Palermo e Catania

Il Bari continua a volare e comincia già a fare il vuoto, confermandosi (forse è la volta buona?) la grande favorita per il ritorno in B, dopo i due tentativi falliti precedentemente. Al netto di altre dirette concorrenti – Avellino e Catanzaro su tutte – non si intravedono all’orizzonte, per i pugliesi, “incubi” come Reggina o Ternana, ma è giusto attendere ancora qualche settimana per capirne di più. Ma, nel frattempo, proprio il Catanzaro inizia a ingranare: sbancata Pagani grazie anche all’ex amaranto Rolando, giallorossi al secondo posto a quota 14. Subito dietro (nel gruppone a 13) il Palermo, che annienta il Foggia di Zeman al Barbera, mentre il Catania respira battendo di misura la Juve Stabia. In coda, prezioso pari della Vibonese a Taranto. Di seguito il programma di giornata e la classifica.

RISULTATI 8ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

SABATO 9 OTTOBRE

ore 17:00

ACR Messina-Monterosi Tuscia 1-3

ore 17:30

Avellino-Virtus Francavilla 1-0

DOMENICA 10 OTTOBRE

ore 17:30



Bari-Turris 4-2

Catania-Juve Stabia 3-2

Latina-Picerno 3-0

Monopoli-Campobasso 1-2

Paganese-Catanzaro 0-2

Palermo-Foggia 3-0

Potenza-Fidelis Andria 2-0

Taranto-Vibonese 0-0

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 20 CATANZARO 14 MONOPOLI 13 TURRIS 13 VIRTUS FRANCAVILLA 13 TARANTO 13 PALERMO 13 FOGGIA 12 PAGANESE 11 AVELLINO 11 JUVE STABIA 11 CAMPOBASSO 11 MONTEROSI TUSCIA 10 CATANIA 10 LATINA 8 PICERNO 8 POTENZA 7 FIDELIS ANDRIA 5 ACR MESSINA 5 VIBONESE 4

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (9ª GIORNATA)

DOMENICA 17 OTTOBRE

ore 14:30

Campobasso-Bari

Catanzaro-Taranto

Fidelis Andria-Avellino

Foggia-Monopoli

Juve Stabia-Picerno

Monterosi Tuscia-Paganese

Potenza-ACR Messina

Turris-Palermo

Vibonese-Latina

ore 15:30