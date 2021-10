Serie A, Milan bello e narcisista: 2-3 col brivido sull’Atalanta. Rossoneri in scia di un super Napoli da 7 su 7

3 Ottobre 2021 22:50

Il Milan segna 3 gol all’Atalanta, poi rischia la clamorosa rimonta negli ultimi 5 minuti: vittoria importante per 2-3, rossoneri in scia del Napoli a punteggio pieno

Il Milan gioca bene, si diverte e fa divertire, segna e rischia anche di specchiarsi. Battere l’Atalanta non è mai facile, particolarmente a Gewiss Stadium, farlo dopo aver giocato contro l’Atletico Madrid a intensità doppia nel mezzo della settimana, è ancor più difficile. Per questo lo 0-3 maturato per 85 minuti è un dato estremamente positivo. Il Milan non ha risentito minimamente delle fatiche di Champions (forse anche perchè l’Atalanta ha giocato in coppa), ma anzi ha espresso tutto il proprio repertorio a livello più alto possibile.

Pronti via e subito Calabria la sblocca con una splendida incursione e la ‘sponda’ di Musso che non trattiene un tiro tutt’altro che irresistibile. La ‘Dea’ prova a costruire gioco, ma il Milan difende bene e fa male nelle ripartenze: Tonali scippa palla a Freuler sulla mediana e si invola in solitaria verso la porta per lo 0-2 che chiude il primo tempo. Nella ripresa Gasperini mette l’attacco pesante con Muriel e Ilicic, ma è Leao a togliere le ragnatele da sotto l’incrocio con un tiro a giro perfetto e preciso. Milan bello, a tratti bellissimo, ma che non può permettersi nemmeno 5 minuti di narcisismo: nel finale il rigore di Zapata e la rete di Pasalic regalano un extratime di fuoco nel quale la rimonta però non si concretizza.

I rossoneri tornano al secondo posto in classifica a -2 dal Napoli a punteggio pieno. I partenopei fanno 7 su 7 e non sembrano avere intenzione di fermarsi. La vittoria contro la Fiorentina e l’ennesima prova di forza della stagione: sotto di un gol e con un rigore sbagliato da Insigne, il Napoli trova il pari con Lozano e ribalta la gara con Rrhamani. I partenopei continuano ad avere la miglior difesa del campionato e il secondo miglior attacco dietro l’Inter che insegue al terzo posto. I ragazzi di Spalletti hanno soprattutto 21 punti, frutto di sole vittorie in stagione: quello che conta di più.

Risultati 7ª giornata di Serie A

Domenica 3 ottobre

Ore 12:30

Bologna-Lazio 3-0 (14’ Barrow, 17’ Theate, 68’ Hickey)

Ore 15:00

Sampdoria-Udinese 3-3 (15’ Pereyra, 24’ Stryger Larsen, 43’ Beto, 48’ Quagliarella, 69’ Candreva, 82’ Forestieri)

Verona-Spezia 4-0 (4’ Simeone, 15’ Faraoni, 42’ Caprari, 71’ Bessa)

Ore 18:00

Fiorentina-Napoli 1-2 (28’ Martinez Quarta, 39’ Lozano, 50’ Rrhamani)

Roma Empoli 2-0 (42’ Pellegrini, 48’ Mkhitaryan)

Ore 20:45

Atalanta-Milan 2-3 (1’ Calabria, 43’ Tonali, 78’ Leao, 86′ rig. Zapata, 90’+4 Pasalic)

Classifica di Serie A

Napoli 21 Milan 19 Inter 17 Roma 15 Fiorentina 12 Lazio 11 Juventus 11 Atalanta 11 Bologna 11 Empoli 9 Torino 8 Verona 8 Udinese 8 Sassuolo 7 Sampdoria 6 Genoa 5 Venezia 5 Salernitana 4 Spezia 4 Cagliari 3

La classifica marcatori di Serie A