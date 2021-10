Napoli a forza 8, controsorpasso sul Milan! La Juventus batte la Roma nel big match e vede la zona Champions [CLASSIFICA]

17 Ottobre 2021 22:45

Il Napoli supera di misura il Torino e controsorpassa il Milan in testa al campionato: la Juventus batte la Roma nel big match e si porta a un punto dalla zona Champions

Come in una gara di Formula 1. Sorpassi e controsorpassi, curva dopo curva, in questo caso, partita dopo partita. Prima vince il Milan, poi il Napoli. L’alternanza delle prime giornate di Serie A è un ridondante leitmotiv fra le due squadre più in forma del campionato. Ieri il Milan ha ribaltato il Verona, passando da 0-2 a 3-2 con 3 reti segnate nel secondo tempo. I rossoneri, seppur falcidiati da assenze legate a Covid e infortuni, hanno mantenuto il passo in una partita insidiosa. Quest’oggi il Napoli, in un’altra gara tutt’altro che semplice in casa contro il Torino, ha fallito il rigore del vantaggio con Insigne e ha rischiato di impantanarsi sullo 0-0: Osimhen a 9 dalla fine ha sbloccato la gara con la rete che è valsa l’8 successo in 8 gare di campionato. In serata il big match fra Juventus e Roma ha chiuso il programma domenicale. I bianconeri, grazie a un gol di Moise Kean, sono riusciti ad avere la meglio sui giallorossi in una sfida vibrante fin dalle fasi iniziali. Juventus che, dopo le incertezze delle prime giornate, ha messo in cascina diverse vittorie importanti, seppur non sorprendenti sotto il profilo del gioco, ma che hanno ugualmente il valore di 3 punti: i ragazzi di Allegri si trovano adesso 7° a 14 punti, uno in meno della Roma che occupa l’ultimo piazzamento utile per la Champions League.

Risultati 8ª Giornata di Serie A

Sabato 16 ottobre

Ore 15:00

Spezia-Salernitana 2-1 (39’ Simy, 51’ Strelec, 76’ Kovalenko)

Ore 18:00

Lazio-Inter 3-1 (12’ rig. Perisic, 64’ rig. Immobile, 81’ F. Anderson, 90’+1 Milinkovic-Savic)

Ore 20:45

Milan-Verona 3-2 (7’ Caprari, 24’ rig. Barak, 59’ Giroud, 76′ rig. Kessiè, 78′ aut. Gunter)

Domenica 17 ottobre

Ore 12:30

Cagliari-Sampdoria 3-1 (4′ e 90’+4 Joao Pedro, 74′ Caceres, 82′ Thorsby)

Ore 15:00

Empoli-Atalanta 1-4 (11’ e 16’ Ilicic, 30’ Di Francesco, 49’ aut. Viti, 89’ Zapata)

Genoa-Sassuolo 2-2 (17′ e 20′ Scamacca, 27′ Destro, 90′ Vasquez)

Udinese-Bologna 1-1 (67′ Barrow, 83′ Beto)

Ore 18:00

Napoli-Torino 1-0 (81′ Osimhen)

Ore 20:45

Juventus-Roma 1-0 (16′ Kean)

Lunedì 18 ottobre

Venezia-Fiorentina

La classifica di Serie A

Napoli 24 Milan 22 Inter 17 Roma 15 Lazio 14 Atalanta 14 Juventus 14 Fiorentina 12 Bologna 12 Udinese 9 Empoli 9 Torino 8 Verona 8 Sassuolo 8 Spezia 7 Sampdoria 6 Genoa 6 Cagliari 6 Venezia 5 Salernitana 4

La classifica marcatori di Serie A