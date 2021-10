Risultati e classifica 4ª giornata di Serie B: impresa per la Pallacanestro Viola, vince Torrenova, Ragusa ko contro Agrigento

24 Ottobre 2021 21:11

I risultati e la classifica della 4ª stagione della Serie B di Basket: la Pallacanestro Viola trionfa in trasferta a Ruvo, successo per Torrenova, crolla Ragusa

Dopo un anno e mezzo, 18 lunghissime domeniche on the road, la Pallacanestro Viola torna a vincere in trasferta e lo fa sul campo della squadra più attrezzata della Serie B. La quarta giornata del campionato cadetto regala una gioia immensa ai neroarancio, trionfanti in trasferta sul campo di Ruvo di Puglia. I ragazzi di coach Bolignano sono stati abili a restare in partita, nonostante la doppia cifra di svantaggio, finendo per rimontare in un finale per cuori forti. Dall’altra sponda dello stretto festeggia anche Torrenova che spazza via Formia 79-45, mentre Agrigento si prende il derby contro Ragusa 89-64.

I risultati della 4ª giornata di Serie B

23/10/2021 – BPC Virtus Cassino Lions Basket Bisceglie 77-85

24/10/2021 – Forio Basket 1977 Lapietra Monopoli 72-71

24/10/2021 – Fidelia Torrenova Meta Formia 79-45

24/10/2021 – Virtus Arechi Salerno Bava Pozzuoli 89-49

24/10/2021 – Del.Fes Avellino CJ Basket Taranto 61-85

24/10/2021 – Moncada Energy Agrigento Virtus Kleb Ragusa 89-64

24/10/2021 – Tecnoswitch Ruvo di Puglia Pall. Viola Reggio Calabria 62-65

24/10/2021 – Geko PSA Sant’Antimo Pavimaro Molfetta

La classifica del campionato di Serie B

Lions Basket Bisceglie 8

Forio Basket 1977 6

Bava Pozzuoli 6

Fidelia Torrenova 6

Pavimaro Molfetta 4

Pall. Viola Reggio Calabria 4

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 4

Moncada Energy Agrigento 4

CJ Basket Taranto 4

Virtus Kleb Ragusa 4

Virtus Arechi Salerno 4

Geko PSA Sant’Antimo 2

Del.Fes Avellino 2

Lapietra Monopoli 2

BPC Virtus Cassino 2

Meta Formia 0