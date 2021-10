Risultati e classifica 2ª Giornata di Serie B: Pallacanestro Viola ko nel derby contro la Fidelia Torrenova

10 Ottobre 2021 22:08

La Pallacanestro Viola va incontro alla prima sconfitta stagionale, ancora una volta in trasferta: i reggini si arrendono 79-73 nel derby contro la Fidelia Torrenova

La trasferta continua ad essere un tabù per la Pallacanestro Viola. La formazione reggina non ha mai vinto in trasferta la scorsa stagione e continua a non smuovere il numero 0 alla voce successi on the road. Contro la Fidelia Torrenova la gara è stata molto entusiasmante, ma i siciliani dopo essere passati in vantaggio nel secondo quarto non si sono più fatti raggiungere. Dopo un secondo quarto complicato, i neroarancio hanno sfiorato la rimonta fra terzo e quarto periodo di gioco, passando dal -15 di massimo svantaggio al -2. Nel finale però il poco cinismo e la poca lucidità hanno impedito l’aggancio. Una vittoria e una sconfitta per per la Pallacanestro Viola che occupa la 6ª posizione in classifica alle spalle del terzetto di testa formato da Bisceglie, Pozzuoli (prossima avversaria al PalaCalafiore) e Molfetta, uniche a punteggio pieno.

I risultati della 2ª Giornata di Serie B

Sabato 9 ottobre

Bava Pozzuoli-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 87-85

Domenica 10 ottobre

Ore 18:00

Del Fes Avellino-BPC Virtus Cassino 77-72

Fidelia Torrenova-Pallacanestro Viola 79-73

Forio Basket 1977-Pavimaro Molfetta 70-84

Geko PSA Sant’Antimo-CJ Basket Taranto 97-76

Moncada Energy Agrigento-Meta Formia 101-43

Virtus Arechi Salerno-Lapietra Monopoli 78-72

Ore 19:30

Virtus Kleb Ragusa-Lions Basket Bisceglie 63-69

La classifica di Serie B