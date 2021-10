Risultati e classifica 1ª giornata Serie B, la Pallacanestro Viola inizia con una vittoria

3 Ottobre 2021 22:16

I risultati della prima giornata della Serie B di basket con la prima classifica della stagione: la Pallacanestro Viola inizia l’anno con un successo su Avellino

Buona la prima per la Pallacanestro Viola che supera 75-67 Avellino nella gara inaugurale della stagione. Tanta gioia per il pubblico del PalaCalafiore finalmente tornato a sedersi sui seggiolini del palazzetto di Pentimele. Pallacanestro Viola che fa parte del gruppo delle migliori 8 che nella prima giornata hanno raccolto un successo. Insieme ai neroarancio, in testa con 2 punti troviamo: Ruvo vincitrice su Salerno, Monopoli che ha battuto Sant’Antimo, Bisceglie vittoriosa in casa contro Torrenova, Ragusa e Forio passate ieri in trasferta a Taranto e Cassino, Pozzuoli che ha spazzato via Formia e Molfetta che ha superato Agrigento.

Risultati 1ª giornata di Serie B

Sabato 2 ottobre

BPC Virtus Cassino-Forio Basket 1977 83-84

CJ Basket Taranto-Virtus Kleb Ragusa 74-75

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Arechi Salerno 80-62

Domenica 3 ottobre

Lions Basket Bisceglie-Fidelia Torrenova 79-70

La Pietra Monopoli-Geko PSA Sant’Antimo 79-74

Pavimaro Molfetta-Moncada Energy Agrigento 73-65

Pallacanestro Viola-Del Fes Avelino 75-67

Meta Formia-Bava Pozzuoli 59-80

Classifica Serie B