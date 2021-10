Halloween, la notte del Diavolo! Ibrahimovic affonda la Roma e il Milan aggancia il Napoli in testa [CLASSIFICA]

31 Ottobre 2021 22:52

Il Milan batte 1-2 la Roma trascinato da Ibrahimovic: i rossoneri soffrono nel finale, sotto di un uomo, ma ottengono 3 punti d’oro e agganciano il Napoli in testa alla classifica

Dolcetto o scherzetto? Neanche per idea. Nella notte di Halloween del Milan c’è ben poco da stare allegri. Lo sguardo, cattivissimo, è quello di Zlatan Ibrahimovic, deciso più che mai a iniziare con il piede giusto un trittico di sfide che vedrà il suo Milan impegnato oggi contro la Roma, poi in Champions contro il Porto e infine nel Derby di Milano contro l’Inter. Tre gare che daranno qualche indizio in più sul prosieguo della stagione del Milan, fin qui quasi perfetta. In serate come queste Ibrahimovic difficilmente stecca. E se Halloween è la notte esoterica per eccellenza, non può che essere la notte del Diavolo. Il Milan esce dall’Olimpico con tre punti pesantissimi, trascinato da uno straordinario Zlatan prima in gol su punizione, poi a terra nell’episodio del rigore trasformato da Kessiè. Finale da brividi, come tradizione vuole nella notte del 31 ottobre, con Theo Hernandez che si becca due gialli (salterà l’Inter) e lascia i suoi in 10. Il forcing della Roma viene premiato con la rete di El Shaarawy nel recupero, ma i giallorossi si infrangono contro Kjaer e Tatarusanu e non trovano il raddoppio. Il Milan aggancia il Napoli, vittorioso 0-1 a Salerno nel pomeriggio, in testa alla classifica a 31 punti e risponde alla vittoria dell’Inter nel lunch match contro l’Udinese per 2-0. Tra sette giorni il Derby della Madonnina, dal profano al sacro: le due facce di Ibra, del resto, chiamato ancora a fare la differenza.

I risultati dell’11ª Giornata di Serie A

Sabato 30 ottobre

Ore 15:00

Atalanta-Lazio 2-2 (18’ Pedro, 45’+1 Zapata, 74’ Immobile, 90’+4 De Roon)

Ore 18:00

Verona-Juventus 2-1 (11’, 14’ Simeone, 80’ McKennie)

Ore 20:45

Torino-Sampdoria 3-0 (17’ Praet, 52’ Singo, 90’+3 Belotti)

Domenica 31 ottobre

Ore 12:30

Inter Udinese 2-0 (60’, 68’ Correa)

Ore 15:00

Fiorentina-Spezia 3-0 (44’, 62’ 74’ Vlahovic)

Genoa-Venezia 0-0

Sassuolo-Empoli 1-2 (43’ aut. Tonelli, 83’ rig. Pinamonti, 90’+2 Zurkowski)

Ore 18:00

Salernitana-Napoli 0-1 (61’ Zielinski)

Ore 20:45

Roma-Milan (26’ Ibrahimovic, 56’ rig. Kessiè)

Lunedì 1 novembre

Ore 20:45

Bologna-Cagliari

Classifica Serie A

Napoli 31 Milan 31 Inter 24 Roma 19 Atalanta 19 Lazio 18 Fiorentina 18 Verona 15 Juventus 15 Empoli 15 Torino 14 Sassuolo 14 Bologna 12 Udinese 11 Sampdoria 9 Venezia 9 Genoa 8 Spezia 8 Salernitana 7 Cagliari 6

Classifica marcatori Serie A