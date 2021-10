Il Milan chiama, il Napoli risponde! Partenopei travolgenti: Bologna liquidato 3-0 e primo posto [CLASSIFICA]

28 Ottobre 2021 22:37

Il Napoli risponde al successo del Milan e lo aggancia al primo posto in classifica: i partenopei travolgono 3-0 il Bologna grazie a Fabian Ruiz e a 2 rigori di Insigne

Linea telefonica che scotta quella che collega Milano e Napoli. I rossoneri fanno il primo squillo, il Napoli risponde sempre presente. Stessi punti dopo 10 giornate, 28 (9 vittorie e 1 pareggio a testa), partenopei avanti per una migliore differenza reti. Un dualismo che potrebbe essere destinato a durare tutta la stagione, viste le attuali premesse. Il Milan supera di misura il Torino, il Napoli travolge il Bologna con un netto 3-0. Nessuna pressione per i ragazzi di Spalletti, nonostante 2 giorni d’attesa per il posticipo. Sblocca la gara Fabian Ruiz, la mette in ghiaccio Lorenzo Insigne con due trasformazioni dagli 11 metri. Difesa ancora blindata, la migliore del campionato (3 reti subite), terzo miglior attacco (22 gol), nessuna sconfitta: numeri che a Napoli non fanno accarezzare il sogno scudetto solo per la grande scaramanzia.

Risultati 10ª Giornata di Serie A

Martedì 26 ottobre

Ore 18:30

Spezia-Genoa 1-1 (66’ aut. Sirigu, 86’ rig. Criscito)

Venezia-Salernitana 1-2 (14’ Aramu, 61’ Bonazzoli, 90’+5 Schiavone)

Ore 20:45

Milan-Torino 1-0 (14′ Giroud)

Mercoledì 27 ottobre

Ore 18:30

Juventus-Sassuolo 1-2 (44′ Frattesi, 76′ McKennie, 90’+5 M. Lopez)

Sampdoria-Atalanta 1-3 (10′ Caputo, 17′ aut. Askildsen, 21′ Zapata, 90’+5 Ilicic)

Udinese-Verona 1-1 (3′ Success, 83′ rig. Barak)

Ore 20:45

Cagliari-Roma 1-2 (52′ Pavoletti, 71′ Ibanez, 78′ Lo. Pellegrini)

Empoli-Inter 0-2 (34′ D’Ambrosio, 67′ Dimarco)

Lazio-Fiorentina 1-0 (52′ Pedro)

Giovedì 28 ottobre

Ore 20:45

Napoli-Bologna 3-0 (18′ Ruiz, 41′ rig. – 62′ rig. Insigne)

La classifica di Serie A

Napoli 28 Milan 28 Inter 21 Roma 19 Atalanta 18 Lazio 17 Juventus 15 Fiorentina 15 Sassuolo 14 Verona 12 Empoli 12 Bologna 12 Torino 11 Udinese 11 Sampdoria 9 Venezia 8 Spezia 8 Genoa 7 Salernitana 7 Cagliari 6

La classifica marcatori di Serie A