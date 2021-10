Elezioni Comunali 2021, riprendono le operazioni di voto: urne aperte per il ballottaggio a Roma, Torino, Trieste e in altri 62 comuni

18 Ottobre 2021 07:00

Elezioni Comunali 2021: urne aperte sino alle 15:00 per il ballottaggio in 65 Comuni. Grande attesa per Roma, Torino, Trieste

Riprendono le operazioni di voto per le elezioni comunali. Urne aperte per il turno di ballottaggio in 65 comuni in Italia. Si voterà oggi sino alle 15:00. Attesa soprattutto per i tre capoluoghi di Regione: Roma, Torino e Trieste. Al turno di spareggio anche sei capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede.

La situazione a Roma, Torino e Trieste dopo il primo turno

A Roma i cittadini sono chiamati a scegliere tra Enrico Michetti, il candidato del centrodestra, che ha ottenuto il 30,1% delle preferenze, e Roberto Gualtieri del centrosinistra, che al primo turno ha avuto il 27% dei voti. A Torino è sfida tra Stefano Lo Russo per il centrosinistra (43,8% al primo turno) e Paolo Damilano per il centrodestra (38,9%). Mentre a Trieste i due candidati sono Roberto Dipiazza del centrodestra (46,9%) e Francesco Russo del centrosinistra (31,6%).