Elezioni Comunali 2021, riprendono le operazioni di voto: ballottaggi in Calabria, urne aperte a Cosenza e Siderno

Riprendono le operazioni di voto in Calabria, urne aperte per il turno di ballottaggio a Cosenza e Siderno. I seggi oggi resteranno aperti sino alle 15:00. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio che inizierà subito dopo le operazioni di voto.

La situazione a Cosenza e Siderno dopo il primo turno

A Cosenza è sfida tra Francesco Caruso, del Centro/Destra, che ha totalizzato 13.132 voti, pari al 37,43% e Francesco “Franz” Caruso, del Centro/Sinistra, che ha ottenuto 8.342 voti, pari al 23,78%.

A Siderno saranno Maria Teresa Fragomeni del Partito Democratico che ha totalizzato 4.113 voti, pari al 44,18% e Domenico Barranca con “Siderno nel cuore”, che ha ottenuto 2.395 voti, pari al 25,73% a sfidarsi per la carica di primo cittadino.