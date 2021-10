Elezioni Comunali 2021, riprendono le operazioni di voto: aperti i seggi in Sicilia e Sardegna

11 Ottobre 2021 07:00

Elezioni Amministrative in Sicilia e Sardegna 2021: numerosi i Comuni dove si vota per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i Consigli comunali. Urne nuovamente aperte nelle due Isole

Riprendono le operazioni di voto in Sicilia e Sardegna per le elezioni comunali 2021. Nell’Isola maggiore le urne resteranno aperte sino alle 14. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alle urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. In ventinove centri si vota con il sistema maggioritario, in tredici con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 606. Le operazioni di scrutinio inizieranno oggi, ultimate le operazioni di voto e dopo il riscontro dei dati. StrettoWeb seguirà in diretta lo scrutinio.