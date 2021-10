Rino Gaetano avrebbe compiuto oggi 71 anni, il ricordo di Giorgia Meloni: “artista intramontabile, regala ancora emozioni”

29 Ottobre 2021 16:38

Oggi Rino Gaetano avrebbe festeggiato 71 anni. Tanti i messaggi che ne ricordano il talento e le canzoni: sui social lo omaggia anche Giorgia Meloni

Il 29 ottobre del 1950 nasceva Rino Gaetano, straordinario interprete della canzone italiana, scomparso troppo presto in un incidente d’auto nel 1981. Nativo di Crotone, Rino Gaetano ha saputo cantare i vizi e le virtù dell’Italia, mettendo alla berlina le maschere della società dell’epoca con canzoni dai messaggi ancora fortemente attuali. Sei gli album pubblicati, ricchi di successi intramontabili come “Gianna” e “Ma il cielo è sempre più blu“, famose anche fra i più giovani, particolarità non di certo scontata e che sottolinea la cifra di un artista capace di restare attuale nonostante lo scorrere del tempo. Tanti i messaggi in ricordo del cantautore calabrese, nel giorno in cui avrebbe festeggiato i 71 anni, fra i quali spicca quello di Giorgia Meloni che attraverso la sua pagina Facebook ha pubblicato una foto in memoria di Gaetano e un pensiero: “il 29 ottobre 1950 nasceva Rino Gaetano, un grande artista italiano che grazie alla sua intramontabile musica continua ancora a regalarci emozioni uniche e indescrivibili. Ci manchi Rino“.