Riforma dei campionati, la Serie B dà l’ok: i club sono favorevoli al rinnovamento

23 Ottobre 2021 12:10

La Serie B si pone a favore della riforma dei campionati: la nota sul sito della Lega B dopo l’Assemblea

Tra i tanti temi recenti del calcio in Italia c’è quello legato alla riforma dei campionati. Più volte, negli ultimi tempi, i principali esponenti del pallone ne hanno parlato in termini positivi. Da Gravina ai presidenti di Lega, passando per quelli dei club. E infatti anche la Serie B si pone a favore. “Dopo un confronto interno – si legge in una nota sul sito della Lega B – le società della Lega Serie B si sono, quindi, schierate all’unanimità a fianco di Gabriele Gravina condividendo la necessità di una profonda riforma dei campionati, passo fondamentale per la stabilizzazione e la sostenibilità del sistema, approvando la proposta presentata dal presidente federale”.