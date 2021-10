Reggio Calabria: “sui rifiuti avrebbero dovuto prevedere il possibile ricorso, ma Perna pensa all’opposizione”

12 Ottobre 2021 12:56

Il pensiero del Consigliere Comunale di Reggio Calabria Nicola Malaspina in risposta alle dichiarazioni del vice Sindaco di Reggio Calabria Tonino Perna

Si scalda la questione rifiuti a Reggio Calabria, ancora di più rispetto ai canoni già conosciuti. Questo a causa del ricorso di Ecologia Oggi accolto dal Tar, che manda la città dello Stretto nel caos più totale. Serve trovare una soluzione tampone, ma nel frattempo il vice Sindaco Perna ha detto la sua prendendosela con stampa, magistrati e opposizione. C’era da aspettarsi, ovviamente, una reazione. Il primo a intervenire è il Consigliere Comunale Nicola Malaspina, esponente di REggioATTIVA. “Ci lamentiamo spesso della disaffezione dei cittadini alla politica e non ci rendiamo conto che, alimentando uno scambio di reciproche offese, tale distanza non può fare altro che aumentare diventando incolmabile”, scrive sui social Malaspina, che poi entra nel merito delle dichiarazioni di Perna.

“Ho letto le affermazioni del Prof. Perna – afferma – ed ho avvertito una inversione di ruoli tra sindaco e vice sindaco. Mentre il primo ha da poco avviato la stagione delle scuse e dei mea culpa, ruolo esercitato fino a qualche mese fa dal vice sindaco, oggi tristemente va constatato che tocca al vice sindaco lasciarsi andare ad affermazioni un po’ troppo sopra le righe. Il Prof., noto ambientalista, trattando le vicende ultime relative al bando per la raccolta dei rifiuti, si affida alla metafora degli sciacalli e lo fa riferendosi ad “una parte dell’opposizione” che, a suo modo di vedere, vorrebbe strumentalizzare la vicenda”.

“In attesa della decisione del TAR – prosegue – preferisco non entrare nel merito del ricorso, ma un “appunto” è doveroso. Essendo nota a tutti la data ultima di proroga del servizio gestito da AVR e considerati l’importo milionario della gara, chiunque dotato di un minimo di buonsenso e di una piccola esperienza nel campo della pubblica amministrazione, avrebbe potuto prevedere la possibilità di un eventuale ricorso della parte soccombente con conseguente stallo della situazione, ma così, purtroppo, non è stato. Per restare nel mondo degli animali, la procedura di gara è andata avanti con la velocità del bradipo ed oggi ci troviamo a commentare questa vicenda che potrebbe contribuire ad aumentare i già presenti e pesanti disagi subiti dai cittadini. Non so a quali vicende il vice sindaco fa riferimento quando afferma che : “in altre occasioni quando sarebbe stato legittimo attaccare la giunta, e non lo hanno fatto”, ma io ricordo che più volte sono state invocate le dimissioni, ad inizio “secondo tempo” per l’acutizzarsi dei problemi legati al ciclo integrato dei rifiuti; poche settimane dopo per l’ancora non conclusa vicenda dei “morti votanti” e ultimamente per la grave crisi idrica che ha attraversato e continua ad attraversare la Città. Se il Professore è a conoscenza di altri fatti più gravi, ad occhi chiusi, reitero la richiesta di dimissioni anche per questi. Probabilmente non avrò la stessa rilevanza dedicata dal suo diario sui social, ma io a testa alta e senza chinare mai lo sguardo mi permetto di fare queste considerazioni”.