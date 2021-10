Rifiuti a Reggio Calabria, il Sul: “stato d’agitazione dei lavoratori AVR per rivendicare la continuità della situazione lavorativa”

11 Ottobre 2021 11:54

Libri e Errante (Sul): “la decisione del TAR di concedere la sospensiva sull’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nella città di Reggio Calabria apre oggettivamente un problema di gestione della fase di passaggio alla definitiva sentenza”

“La decisione del TAR di concedere la sospensiva sull’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nella città di Reggio Calabria apre oggettivamente un problema di gestione della fase di passaggio alla definitiva sentenza. Ricordiamo che gli attuali dipendenti dell’AVR hanno diritto alla cosiddetta clausola sociale, ossia a permanere nel medesimo posto di lavoro anche in caso di cambio di Azienda”. E’ quanto scrivono in una nota Aldo Libri, segretario generale Sul Calabria e Antonello Errante, responsabile regionale ambiente Sul. “Perciò, non conoscendo le decisioni definitive che vorrà assumere il TAR ed i tempi nei quali queste decisioni matureranno, il SUL ritiene che si debba prorogare ulteriormente l’affidamento ad AVR, fino alla sentenza alla quale tutti saranno obbligati ad ottemperare, per le evidenti complicazioni organizzative che una diversa decisione comporterebbero e per la tutela piena del diritto degli attuali dipendenti a difendere il proprio posto di lavoro. A tal fine, e nell’incertezza della conclusione della vicenda giudiziaria, il SUL ha deciso di indire lo stato d’agitazione dei lavoratori AVR per rivendicare la continuità della situazione lavorativa. Infine vogliamo sottolineare che il SUL ha chiesto che si procedesse alla internalizzazione della quota di servizio di gestione dei rifiuti compatibile con le attuali condizioni economiche del Comune e della Città Metropolitana e delle Aziende in house attualmente in esercizio. Non abbiamo avuto alcuna risposta, nonostante gli impegni che l’attuale amministrazione cittadina aveva assunto in campagna elettorale, tanto da fare dell’internalizzazione dei servizi uno dei punti qualificanti della coalizione. Riteniamo che si debba finalmente avviare questa discussione e dichiariamo che il SUL continuerà a sostenere il ritorno al pubblico di alcune attività di servizio e, per tale via, a sostenere la piattaforma elettorale dell’attuale amministrazione”, conclude la nota.