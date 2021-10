Scarica rifiuti in strada a Messina, De Luca lo segnala: “installeremo altre telecamere, vi beccherò tutti”

13 Ottobre 2021 13:17

Il Sindaco attacca anche i Consiglieri: “asini volanti che si fanno le dirette da alcune zone di Messina nelle quali ci sono discariche di rifiuti create dalle stesse persone che ci abitano”

“Questo video è dedicato agli asini volanti che si fanno le dirette da alcune zone di Messina nelle quali ci sono discariche di rifiuti create dalle stesse persone che ci abitano. Eccolo qui lo zozzone di turno che esce dal portone con una carriola piena di rifiuti e li scarica sotto la finestra di quel povero cittadino che ha la sfortuna di abitare in un quartiere con tutti questi lordi!”. E’ questo il commento social di Cateno De Luca, che continua la propria battaglia contro coloro che scaricano abusivamente i rifiuti in strada. Il Sindaco di Messina, rispetto alla volta precedente, questa volta attacca anche i Consiglieri comunali che realizzano video in cui testimoniano l’inefficienza della ditta predisposta alla raccolta della spazzatura.

Nel filmato ripreso nella zona di Viale Giostra, angolo via Cuore di Gesù, si vede chiaramente un cittadino che con una carriola scarica in strada dei grossi sacchi: “adesso aspetto la diretta dell’asino volante che invece di denunciare l’inciviltà di questi zozzoni, che impediscono anche a chi vuole rispettare le regole di vivere in modo dignitoso, continua ad accusare la Messina servizi di non sapere fare la differenziata!”. “Abbiamo installato già circa 100 telecamere… e ogni giorno ne aggiungiamo altre… Vi becco ad uno ad uno!”, minaccia il Sindaco De Luca.