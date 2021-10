Messina, pensiline bus Atm al capolinea di Giostra: la richiesta della 3ª Commissione Consiliare della V Municipalità

25 Ottobre 2021 15:40

Franco Laimo, presidente della 3ª Commissione Consiliare della V Municipalità di Messina, chiede un implemento delle pensiline dei bus ATM al capolinea di Giostra

“Durante i lavori della 3ª Commissione, tenutasi la scorsa settimana presso la sede della V Circoscrizione di Via Petrina 2, Villa Lina, si è discusso e deliberato di richiedere e predisporre la realizzazione di pensiline bus Atm che possano servire principalmente come riparo dalle intemperie meteorologiche“, è quanto spiega il Consigliere Franco Laimo, presidente della 3ª Commissione e proporre di tale tematica. “Durante le piogge e gli acquazzoni delle scorse settimane e di questi giorni infatti, continua Laimo, passando dal Viale Giostra, ho notato tantissimi utenti, in attesa dei Bus Atm, che erano letteralmente “zuppi” poiché rimasti sotto la pioggia senza alcuna possibilità di riparo: studenti e anziani in balia della pioggia e del forte vento che non permetteva nemmeno di tenere gli ombrelli aperti“. Tante le pensiline implementate in questi ultimi anni ad opera dell’Amministrazione, adesso si resta in attesa di ulteriori risvolti positivi, al fine di fornire un utile servizio alla collettività.