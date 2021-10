Il patè di sfoglia San Daniele, la squisitezza della rosticceria di Messina dal ripieno inconfondibile

6 Ottobre 2021 19:26

Il patè di sfoglia San Daniele, uno dei pezzi forti della rosticceria di Messina: un triangolo di sfoglia riempito da un gustoso e inconfondibile ripieno

La cucina siciliana è strepitosa sotto tutti i punti di vista, ma una menzione particolare la merita senza dubbio la parte relativa allo street food, il classico cibo da strada. Spesso questo termine è sinonimo di cibo in grado di togliere uno sfizio, ma preparato con scarsa qualità poichè, come spiega il nome, trovabile in strada in chioschi, bancarelle o piccoli negozi. Il classico hot dog dei film americani, per intenderci. In Sicilia questo non succede: i pezzi della rosticceria siciliana sono delle vere e proprie squisitezze. Senza scomodare i soliti arancini o pidoni, ben noti anche al di fuori dell’isola, quest’oggi vi parliamo di una chicca della cucina messinese: il patè di sfoglia San Daniele. La ricetta è in comune con Catania, ma a Messina viene abbreviata solo come ‘San Daniele’. Si tratta di un triangolo di pasta sfoglia farcito con mozzarella e prosciutto cotto, o nella versione ‘green’ con mozzarella e verdure. In alcune varianti viene anche inserita la salsa di pomodoro. Ad altre latitudini della Sicilia (e d’Italia) viene chiamato anche “fagottino di sfoglia”, “raviolo di sfoglia” o semplicemente “sfoglia”.

Gli ingredienti per preparare il patè di sfoglia San Daniele

350 g di farina 00

150 g di farina 0

250 g di acqua

10 g di lievito di birra

30 g di zucchero

12 g di sale

50 g di strutto

150 g di burro

100 g di prosciutto cotto

100 g di mozzarella ben asciutta

La preparazione del patè di sfoglia San Daniele

Armatevi di planetaria, versateci dentro le farine con acqua, lievito e zucchero. Usate il gancio a spirale: una volta che l’impasto sarà incordato, unite lo strutto, facendolo assorbire a poco a poco, e il sale. Mettete in una ciotola l’impasto, formando una sfera, ricoprite con pellicola e fate lievitare per 2 ore. Prendete il burro, realizzate un panetto di circa 15×20 cm e lasciatelo in frigo avvolto nella carta da forno. Stendete l’impasto creando un rettangolo (20×50 cm) e piazzateci il burro al centro, poi chiudete a portafoglio. Ripetete l’operazione per altre due volte. Mettete adesso il panetto ottenuto in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, stendete un rettangolo di 30×55 centimetri dal quale ricavare dei quadrati. Farcite con prosciutto e formaggio, quindi chiudete a triangolo. Coprite con una pellicola e fate lievitare per un’ora. Spennellate il tutto con tuorlo d’uovo e un po’ di latte, dunque rifinite i bordi chiudendoli con una forchetta. Cuocete il tutto in forno ventilato a 180° per 13 minuti circa. Gustatelo!