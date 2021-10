Il bergamotto di Reggio Calabria protagonista nelle stracette di Angelo Musolino e nel sorbetto di Davide Destefano [VIDEO]

6 Ottobre 2021 11:22

Conpait Calabria con i reggini Angelo Musolino e Davide Destefano, promotori del territorio e dei prodotti tipici della città’ metropolitana di Reggio Calabria. Una narrazione molto ampia, fatta di storia, tradizioni e antichi mestieri, in una serie di episodi realizzata da Med Media con il contributo della città’ metropolitana e il patrocinio di Slow Food . Un progetto che parte dai prodotti tipici della tradizione, tra musulupe e buffeddhi, pappaluni e jermanu, in panorama di biodiversità presente in sei aree del territorio. Un format “COME SI FA” ideato da Terra madre salone del gusto slow food, che permette di approfondire e replicare anche a casa le ricette e preparazioni in video. Protagonisti d’eccezione, Angelo Musolino (pasticceria La Mimosa), presidente nazionale Confederazione Pasticceri d’Italia e Davide Destefano (gelateria Cesare) responsabile nazionale Conpait Gelato, in un video che rivela le ricette e i trucchi del sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria ,dove vengono usati sia la buccia che il succo del bergamotto, e quello delle stracette, dolci da inzuppo morbidi e allo stesso tempo friabili fatti di mandorle e canditi di arancia o bergamotto, un progetto che unisce tradizioni , natura e gastronomia, raccontando la terra dei sensi , degli agrumeti, consapevole sempre di più’ delle proprie origini e della sua storia millenaria.