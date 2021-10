Regionali, Occhiuto presidente in Calabria. Ronzulli: “darà continuità all’opera di rinascita iniziata da Jole Santelli”

4 Ottobre 2021 19:04

“Complimenti al nuovo governatore della Calabria che ha guidato la squadra verso questo straordinario successo”: la nota della senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli

“Con il successo di Roberto Occhiuto vincono Forza Italia, il centrodestra e la Calabria, ma soprattutto vince una squadra capace e determinata che ha lavorato duramente per raggiungere questo traguardo. Viene premiato il lavoro di un gruppo infaticabile che, a partire dal coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori, si è speso con passione per mesi, senza fermarsi mai. Era importante non solo vincere, ma farlo di misura per avere un’investitura importante. Così è stato e adesso, con Roberto Occhiuto e il nostro buongoverno alla guida della Regione, si darà continuità a quell’opera di rinascita della Calabria faticosamente avviata quasi due anni fa da Jole Santelli. Complimenti al nuovo governatore della Calabria che ha guidato la squadra verso questo straordinario successo e un grande in bocca al lupo per il prestigioso e gravoso incarico che i calabresi gli hanno affidato”. Così in una nota la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.